Dank einer Koope­ra­ti­on der Stadt Coburg und Ardes Innovation

Hei­ra­ten im Hof­gar­ten? Das Stan­des­amt Coburg macht das in Koope­ra­ti­on mit der Fir­ma ARDES-Inno­va­ti­on mög­lich: Seit Juni ist der Her­zog­li­che Ost­pa­vil­lon ein offi­zi­el­ler Trau­saal. „Seit 2020 kön­nen wir lei­der kei­ne Trau­ung mehr auf Schloss Cal­len­berg anbie­ten. Und auch wenn unser Trau­saal im Bür­g­laß­schlöss­chen einer der schön­sten in Deutsch­land ist, haben Paa­re doch immer wie­der den Wunsch nach einer Trau­ung in ganz beson­de­rem Ambi­en­te an uns her­an­ge­tra­gen“, erklärt Lena Lieb, Lei­te­rin des Cobur­ger Standesamtes.

„Wir sind froh, dass wir die­sen ganz beson­de­ren Ort nun anbie­ten kön­nen. Ich dan­ke der Fir­ma ARDES-Inno­va­ti­on ganz herz­lich für die­se Koope­ra­ti­on. Sie macht es mög­lich, dass Trau­ung sowohl im Pavil­lon als auch unter frei­em Him­mel statt­fin­den“, ergänzt 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin, der für das Stan­des­amt zustän­dig ist.

Grund­sätz­lich sind Trau­ung im Her­zog­li­chen Ost­pa­vil­lon von Mai bis Sep­tem­ber immer frei­tags von 10 bis 14 Uhr und sams­tags von 10 bis 13 Uhr mög­lich. Heu­er sind noch an fol­gen­den Tagen Ter­mi­ne buch­bar: 21. und 22. Juli, 4.,5.,11.,25. und 26. August.

In Ein­zel­fäl­len und in Abspra­che mit der Fir­ma ARDES-Inno­va­ti­on sowie dem Stan­des­amt kön­nen abwei­chen­de Ter­mi­ne ver­ein­bart wer­den. Das Unter­neh­men unter­stützt die Paa­re dabei, einen fei­er­li­chen Rah­men für den schön­sten Tag des Lebens zu schaf­fen – und hat bereits Erfah­run­gen mit der Orga­ni­sa­ti­on von Hoch­zeits­fei­er­lich­kei­ten in die­sem wun­der­vol­len Ambiente.

Wei­te­re Informationen:

Stan­des­amt Coburg / Hei­rats­bü­ro: Tel: 09561/89–1341 oder ‑1342 oder per Mail an standesamt@​coburg.​de

oder ‑1342 oder per Mail an standesamt@​coburg.​de ARDES-Inno­va­ti­on: Mar­ti­na Beck und Alex­an­der Grä­mer; innovation@​ardesmodellbau.​de und https://​www​.ardes​in​no​va​ti​on​.de