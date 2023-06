Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall­flucht

Ein, bis dato unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer stieß in der Zeit vom 06.06. bis 10.06.23, gegen einen im Bal­ten­weg abge­stell­ten Rol­ler, der dann auf die Sei­te kipp­te. Der hier­bei ent­stan­de­ne Scha­den dürf­te sich auf ca. 1000.- Euro belau­fen. Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter Tel. 09561/6450 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ein­bre­cher schla­gen in Groß­vichtach zu

Mark­tro­dach – Unbe­kann­te Täter stie­gen im Zeit­raum von 09.06.23, 22:30 Uhr bis 10.06.23, 16:30 Uhr in ein in Groß­vichtach gele­ge­nes Fir­men­ob­jekt ein. Nach­dem sich die Ein­bre­cher durch Auf­he­beln von meh­re­ren Fen­stern und Innen­tü­ren Zugang ver­schafft hat­ten, wur­den alle Räum­lich­kei­ten im Ver­wal­tungs­ge­bäu­de des Betriebs durch­wühlt. Aus dem Gebäu­de wur­de ein höhe­rer drei­stel­li­ger Bar­geld­be­trag ent­wen­det. Der am Gebäu­de ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird auf ca. 5000€ geschätzt. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach entgegen.

Geld­bör­se entwendet

Stock­heim – Eine 61-jäh­ri­ge Kun­din hielt sich am Frei­tag, den 09.06.2023 gegen 15:00 Uhr in einem Ver­brau­cher­markt in der Indu­strie­stra­ße in Stock­heim auf. Beim Abge­ben von Leer­gut leg­te sie ihre Geld­bör­se auf den Leer­gut­au­to­ma­ten und ver­gaß die­se dort, als sie anschlie­ßend wei­ter im Markt ein­kau­fen ging. Als die Dame ihre Geld­bör­se kurz dar­auf holen woll­te, war die­se bereits weg. Abge­ge­ben wur­de die Geld­bör­se im Markt nicht. Es befan­den sich rund 60 Euro Bar­geld, sowie diver­se Kar­ten darin.