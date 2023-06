Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Drei­ster Fahrraddiebstahl

Bam­berg. Am 25.05.2023, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr, stell­te eine 39 Jah­re alte Frau ein weiß-oran­ge­far­be­nes Fahr­rad der Mar­ke Zünd­app bei einer Arzt­pra­xis im Bereich des Ber­li­ner Rings ab, nach­dem sie zuvor bei einem Ver­kehrs­un­fall ver­letzt wor­den war. Ein Unbe­kann­ter ent­wen­de­te dann das abge­stell­te und mit einem Schloss gesi­cher­te Fahr­rad. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 entgegen.

Unbe­lehr­ba­rer Ladendieb

Bam­berg. Am 10.06.2023, gegen 17:30 Uhr, ent­wen­de­te ein 40 Jah­re alter Mann in einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt, ein T‑Shirt im Wert von ca. 60,- Euro. Hier­bei wur­de er durch den Laden­de­tek­tiv erwischt und der Poli­zei über­ge­ben. Da der Mann zurück­lie­gend bereits wegen ähn­li­cher Delik­te in Erschei­nung getre­ten war und hier­zu auch unter Bewäh­rung stand, wur­de vor­läu­fig fest­ge­nom­men und zeit­nah dem zustän­di­gen Gericht vorgeführt.

Wei­ßer SUV gesucht

Bam­berg. Am 10.06.2023, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 77 Jah­re alter Mann die Gau­stadter Haupt­stra­ße in Rich­tung Bisch­berg, mit sei­nem grü­nen Pkw Hyun­dai. In der Gau­stadter Haupt­stra­ße sei ihm dann ein wei­ßer SUV so auf sei­ner Fahr­spur ent­ge­gen­ge­kom­men, dass er nach rechts aus­wei­chen muss­te und des­halb mit der Leit­plan­ke kol­li­dier­te. Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls, sowie der Fah­rer des wei­ßen SUV wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–210 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

WALS­DORF. Von Don­ners­tag auf Frei­tag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 12:00 Uhr, ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter das vor­de­re Kenn­zei­chen von einem Pkw. Das Fahr­zeug stand in einer pri­va­ten Hof­ein­fahrt in der Son­nen­lei­te. Wem sind ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge auf­ge­fal­len? Hin­wei­se an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Sach­be­schä­di­gun­gen

SCHEß­LITZ. Im Bereich der Real­schu­le und der För­der­schu­le wur­den Gebäu­de mit Graf­fi­ti besprüht. Der Sach­scha­den beläuft sich auf bis zu 4.000 Euro. Die Tat­zeit liegt zwi­schen dem 06.06.2023 und dem 10.06.2023. Hin­wei­se zur Tat kön­nen der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 mit­ge­teilt werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

RAT­TELS­DORF. Am Sams­tag­mor­gen kam es auf der B 4 zwi­schen Hil­kers­dorf und Busen­dorf zu einem Motor­rad­un­fall. Ein 61-Jäh­ri­ger erfass­te mit sei­nem Kraft­rad ein kreu­zen­des Reh und stürz­te. Dabei zog er sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Durch den hin­zu­ge­ru­fe­nen Ret­tungs­dienst wur­de der Mann in ein Kran­ken­haus ver­bracht. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt bei ca. 4.000 Euro.

PETT­STADT. Auf der Kreis­stra­ße BA 21 ereig­ne­te sich am Sams­tag­abend ein Ver­kehrs­un­fall, bei dem eine Per­son leicht ver­letzt wur­de. Der 57-jäh­ri­ge Fah­rer eines Quads ver­lor wäh­rend der Fahrt die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und sprang ab. Das Quad stieß anschlie­ßend ohne Fah­rer gegen einen gepark­ten Pkw. Es ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von 5.000 Euro.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

GAU­STADT. Am Sams­tag, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein 77-Jäh­ri­ger mit sei­nem Pkw die Gau­stadter Haupt­stra­ße in Rich­tung Bisch­berg und tou­chier­te die Leit­plan­ke. Nach sei­nen Anga­ben muss­te der Mann einem ande­ren Fahr­zeug aus­wei­chen. Es soll sich um einen wei­ßen SUV gehan­delt haben, der ihm auf sei­ner Fahr­spur ent­ge­gen­kam. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500 Euro. Zeu­gen­hin­wei­se zum noch unbe­kann­ten Unfall­be­tei­lig­ten nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­ge­gen, Tel. 0951/9129–310.

RAT­TELS­DORF. Am Frei­tag, zwi­schen 12:00 Uhr und 21:30 Uhr, wur­de durch einen unbe­kann­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer der Brun­nen in Mürs­bach (Sut­te) ange­fah­ren. Es wur­den Stei­ne ver­scho­ben und sind teil­wei­se gebro­chen. Der Sach­scha­den wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Hin­wei­se zum Unfall­ver­ur­sa­cher an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310.

HALL­STADT. Ein gepark­ter Pkw wur­de am Sams­tag­nach­mit­tag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr, in der Miche­lin­stra­ße, auf dem Kun­den­park­platz des Ein­kaufs­zen­trums, ange­fah­ren. Es ent­stand ein geschätz­ter Unfall­scha­den in Höhe von 100 Euro. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu wen­den, Tel. 0951/9129–310.

ZAP­FEN­DORF. Im Wei­her­weg wur­de ein gepark­ter Pkw ange­fah­ren. Der Unfall war bereits am letz­ten Mon­tag, 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Der Sach­scha­den wird auf ca. 800 Euro bezif­fert. Zeu­gen­hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, 0951/9129–310.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Sach­be­schä­di­gung

Egloff­stein: In der Zeit vom 09.06.23 bis 10.06.23 wur­de in der Mark­gra­fen­stra­ße mit einem unbe­kann­ten Gegen­stand ein Brief­ka­sten ein­ge­drückt, so dass sich die Klap­pe nicht mehr öff­nen ließ.

Dem Geschä­dig­ten ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 25,- Euro.

1 Fah­rer, 3 Delikte

Grä­fen­berg: Drei Ver­fah­ren wegen Ver­ge­hen gegen das Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz, Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz und Betäu­bungs­mit­tels­gestz han­del­te sich am 10.06.23, gegen 21.45 Uhr ein 22jähriger Pedelec-Fah­rer in Grä­fen­berg, auf der Bun­des­stra­ße „B 2“ ein.

Der Mann wur­de kon­trol­liert, da an dem Pedelec-Fahr­rad kein Ver­si­che­rungs­skenn­zei­chen ange­bracht war. Bei der wei­te­ren Kon­trol­le wur­de zudem noch fest­ge­stellt, dass der Fah­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeigte.

Bei dem Fah­rer wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt, sowie die Wei­ter­fahrt untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Son­sti­ges

FORCH­HEIM. Von Frei­tag auf Sams­tag haben Unbe­kann­te in einem Vor­raum einer Bank in der Nürn­ber­ger Stra­ße in Forch­heim ran­da­liert. Hier­bei wur­de das Mobi­li­ar beschä­digt. Wer Hin­wei­se auf die Täter geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei Forch­heim unter 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto ange­fah­ren und aus dem Staub gemacht

Am Sams­tag, gegen 13:00 Uhr, stell­te eine 49-jäh­ri­ge Frau aus Neu­stadt b. Coburg ihren grau­en VW-Gold auf dem Park­platz am Ober­wal­len­stadter Bade­see ab. Als sie gegen 17:30 Uhr wie­der zu ihrem Fahr­zeug kam stell­te sie fest, dass die­ses im Bereich des rech­ten vor­de­ren Rad­ka­sten ange­fah­ren wor­den war. Trotz eines Scha­dens i.H.v. 500,- Euro ent­fern­te sich der Unfall­ver­ur­sa­cher im Anschluss ohne sich um den Scha­den zu küm­mern. Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Unbe­kann­te ent­fer­nen zwei Verkehrszeichen

Offen­sicht­lich in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag ent­fern­ten Unbe­kann­te auf der Kreis­stra­ße LIF2 bei Kösten ein Ver­kehrs­zei­chen „70 km/​h“ und stell­ten die­ses anschlie­ßend in der Schloß-Banz-Stra­ße in Kösten wie­der auf. Wei­ter­hin ent­wen­de­ten die Unbe­kann­ten in der Schloß-Banz-Stra­ße ein wei­te­res Ver­kehrs­zei­chen und leg­ten die­ses in eini­ger Ent­fer­nung an einem Rad­weg wie­der ab. Laut Zeu­gen­aus­sa­gen war in der Nacht wohl eine mehr­köp­fi­ge Grup­pe Jugend­li­cher in dem besag­ten Bereich unter­wegs. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Ziga­ret­ten entwendet

Alten­kunst­adt. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de ein 51-jäh­ri­ger Mann aus Alten­kunst­adt dabei beob­ach­tet, als er in einem Ver­brau­cher­markt in der Weis­mai­ner Stra­ße zwei Schach­teln Ziga­ret­ten im Wert von 16,- Euro ein­steck­te. An der Kas­se bezahl­te er dann ledig­lich wei­te­re Waren im Wert von ca. 30,- Euro, ohne jedoch die Ziga­ret­ten auf das Kas­sen­band zu legen. Nach Ver­las­sen des Mark­tes wur­de der Mann schließ­lich ange­hal­ten. Ihn erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Laden­dieb­stahls sowie ein Hausverbot.