Nach drei Jah­ren Pla­nung und drei Jah­ren Bau­pha­se im lau­fen­den Betrieb ist es jetzt so weit: Das Bil­dungs­zen­trum in Hof wird am 16. Juni in Anwe­sen­heit von Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder eingeweiht.

Für die Zukunft des Hand­werks in der Regi­on, und um jun­ge Men­schen für das Hand­werk zu begei­stern und auf hohem Niveau aus­zu­bil­den, sind moder­ne Bil­dungs­zen­tren unver­zicht­bar. Vor die­sem Hin­ter­grund hat die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken in den letz­ten Jah­ren 16,8 Mil­lio­nen Euro in die Moder­ni­sie­rung und den Teil­neu­bau ihres Bil­dungs­zen­trums in Hof investiert.