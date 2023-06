Ein Platz für Wild­bie­nen am Spiel­platz – Kin­der gestal­ten Hei­mat mit!

Im Rah­men des Eber­mann­städ­ter Feri­en­pro­gramms wur­de ein statt­li­ches Wild­bie­nen­ho­tel von vie­len flei­ßi­gen Kin­dern gemein­sam mit dem Natur­park-Ran­ger Johan­nes Stem­per gebaut und mit viel­fäl­ti­gen Mate­ria­li­en wie Lehm, Schilfröh­ren und mit unter­schied­lich gro­ßen Löchern ver­se­he­nen Holz­blöcken bestückt. Zustan­de kam die­ses beson­de­re Koope­ra­ti­ons­pro­jekt durch einen Brief des Rüs­sen­ba­chers Felix Dach­ert (9 Jah­re), der sich mit einem beson­de­ren Anlie­gen an die Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er wand­te. Er wünsch­te sich in der Umge­bung sei­nes ört­li­chen Spiel­plat­zes ent­we­der ein Baum­haus oder einen Bie­nen­stock. Selbst­ver­ständ­lich half auch Felix mit, das neue Hotel am Spiel­platz mit reich­lich siche­rem Wohn­raum auszustatten.

Bedeu­tung für Mensch und Natur – Wild­bie­nen gel­ten als wich­ti­ge Bestäu­ber für Obst- und Gemü­se­pflan­zen. Für vie­le Pflan­zen sind sie sogar die ein­zi­gen Bestäu­ber, da Blü­te und Bie­ne per­fekt auf­ein­an­der abge­stimmt sind. Wild­bie­nen sichern den Bestand unse­rer Wild­pflan­zen und tra­gen zu deren Erhalt bei. Der volks­wirt­schaft­li­che Nut­zen durch die Bestäu­bungs­ar­beit der Wild­bie­nen wur­de lan­ge Zeit unter­schätzt und liegt allein in Deutsch­land jähr­lich im Milliardenbereich.

Ohne Wild­bie­nen wür­den zahl­rei­che Öko­sy­ste­me zusam­men­bre­chen. Die größ­te Gefahr stellt neben Para­si­ten­be­fall, ver­än­der­ten kli­ma­ti­schen Bedin­gun­gen und Wit­te­rungs­ein­flüs­sen nach wie vor der Mensch dar, indem er durch inten­si­ve Land­nut­zung die Lebens­räu­me der Wild­bie­nen ver­nich­tet. Alle Wild­bie­nen- und Hum­mel­ar­ten sind durch die Bun­des­ar­ten­schutz­ver­ord­nung beson­ders geschützt.