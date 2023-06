Die neu­en Deut­schen Segel­flug-Mei­ster ste­hen fest: Micha­el Som­mer siegt in der Offe­nen Klas­se, Simon Schrö­der in der 18-Meter-Klas­se und Lau­renz Thei­sin­ger in der Doppelsitzerklasse

Nach zehn Wer­tungs­ta­gen ist die Deut­sche Segel­flug-Mei­ster­schaft in Bay­reuth am Sams­tag, 10. Juni mit der Sie­ger­eh­rung zu Ende gegan­gen. Nach jeweils zehn Wer­tungs­flü­gen setz­ten sich in zwei Klas­sen die Favo­ri­ten durch, wäh­rend in der Dop­pel­sit­zer­klas­se ein jun­ger Teil­neh­mer alle ande­ren auf die Plät­ze ver­wie­sen hat. Der 26-jäh­ri­ge Lau­renz Thei­sin­ger aus Land­au gewinnt die Dop­pel­sit­zer­klas­se, Fünf­fach-Welt­mei­ster Micha­el Som­mer die Offe­ne Klas­se und Stan­dard­klas­se-Welt­mei­ster Simon Schrö­der obsiegt in der 18-Meter-Klasse.

Am Frei­tag gab es noch ein­mal schnel­le Renn­auf­ga­ben Rich­tung Vogt­land und Thü­rin­ger Wald: Die Offe­ne Klas­se muss­te über Flos­sen­bürg, Schöneck und Bad Lie­ben­stein eine 397,30 km lan­ge Auf­ga­be bewäl­ti­gen. Zum vier­ten Mal und zum drit­ten Mal in Fol­ge ging Hol­ger Karow (FG Wolf Hirth & LSV Lands­hut) mit 130,56 km/​h dar­aus als Tages­sie­ger her­vor, mehr als fünf km/​h schnel­ler als der Zweit­plat­zier­te amtie­ren­de Welt­mei­ster Feli­pe Levin (LSV Hom­berg / Ohm). Damit zog Karow, Welt­mei­ster von 1999 und 2003, nach Tages­sie­gen mit dem neu­en Deut­schen Mei­ster Micha­el Som­mer (LSV Regens­burg) gleich. Doch Karows schwa­che Plat­zie­rung am zwei­ten Wer­tungs­tag sorg­te dafür, dass es für ihn in der Gesamt­wer­tung nur zu Rang fünf reichte.

Damit konn­te er am letz­ten Tag zumin­dest Uwe För­ster von der LSG Bay­reuth über­ho­len, der am Frei­tag zwar noch­mal Tages­fünf­ter wur­de, aber durch Karows Husa­ren­ritt auf Gesamt­rang sechs abrutsch­te. Das Welt­mei­ster-Duo Som­mer / Levin, das schon seit Jah­ren eng im Team fliegt, hat auch am letz­ten Tag gehal­ten. Levin wur­de mit zwei Sekun­den weni­ger als Som­mer Tages­zwei­ter und erhielt dafür einen Punkt mehr, aber die rund 50 Punk­te Rück­stand, die sich Levin am sieb­ten Wer­tungs­tag zuge­zo­gen hat, blie­ben letzt­lich aus­schlag­ge­bend. Aller­dings haben die bei­den wäh­rend der DM auch öffent­lich kund­ge­tan, dass ihnen die gemein­sa­me WM-Qua­li­fi­ka­ti­on wich­ti­ger ist, als die Fra­ge, wer von ihnen den Deut­schen Mei­ster­ti­tel bekommt. Der Deut­sche Aero-Club kann sich somit glück­lich schät­zen, ein ein­ge­spiel­tes Team auf die­sem Welt­klas­se-Niveau zur WM ent­sen­den zu können.

Micha­el Som­mer kann sich somit in Bay­reuth sei­nen fünf­ten Deut­schen-Mei­ster-Titel nach 2005, 2007, 2011 und 2013 sichern.

Die 18-Meter-Klas­se bekam am letz­ten Wer­tungs­tag die Wen­de­punk­te Klin­gen­thal und Schmal­kal­den (327,81 km). Ste­fan Lan­ger (SFG Donau­wörth-Mon­heim) konn­te sich mit 126,39 km/​h den Tages­sieg vor Tobi­as Breit­haupt (LSV Schwarz­wald-Baar) sichern. Lan­ger rück­te dadurch im Gesamt­klas­se­ment auf Rang zwei vor und darf nun zur WM fah­ren. Der Gesamt­füh­ren­de Simon Schrö­der hat auf­grund sei­nes gro­ßen Vor­sprungs etwas weni­ger gepowert und mit einem fünf­ten Tages­platz mit 120,46 km/​h für sei­ne Ver­hält­nis­se eher gemüt­lich den Gesamt­sieg heim­ge­schau­kelt. Ange­sichts von 400 Punk­ten Vor­sprung stand die­ser am Frei­tag aller­dings schon nicht mehr rich­tig zur Debat­te. Für Simon Schrö­der ist es der erste Deut­sche Mei­ster-Titel, obwohl er als amtie­ren­der Welt­mei­ster einer ande­ren Klas­se ange­tre­ten ist.

In der Dop­pel­sit­zer­klas­se blieb es bis zuletzt etwas span­nen­der, da die Pilo­ten in der Spit­ze näher bei­sam­men lagen und die vor­he­ri­gen Tages­er­geb­nis­se mehr Aufs und Abs der ein­zel­nen Pilo­ten auf­wie­sen. Für die Dop­pel­sit­zer ging es auf dem letz­ten Wer­tungs­flug nach Adorf im Vogt­land und Suhl im Thü­rin­ger Wald (264,58 km).

Mit Johan­nes Broe­ring von der LSG Bocholt ging aus die­sem Ren­nen jemand als Tages­sie­ger her­vor, der bis­lang noch nicht auf dem Sie­ger­trepp­chen stand. Kai Lin­den­berg (FCS Aschaf­fen­burg) kam noch ein­mal auf einen zwei­ten Tages­platz und befand sich damit in einer guten Posi­ti­on um die Spit­ze noch ein­mal anzu­grei­fen, die er bereits einen Tag lang inne hat­te. Ab dem sech­sten Tag hat­te Lau­renz Thei­sin­ger von der DJK Land­au die Spit­ze inne und konn­te sie auch tat­säch­lich ver­tei­di­gen: Ein fünf­ter Tages­platz mit 98,94 km/​h ließ auch hier nichts mehr anbren­nen. Sein Onkel Mar­tin Thei­sin­ger (eben­falls DJK Land­au) konn­te mit einem drit­ten Tages­platz den zwei­ten Gesamt­rang absi­chern und somit zieht die Fami­lie Thei­sin­ger mit zwei Dop­pel­sit­zer-Teams in die neue Natio­nal­mann­schaft ein.

Für Lau­renz Thei­sin­ger ist es der erste Deut­sche Mei­ster­ti­tel, sein Co-Pilot und Vater Georg Thei­sin­ger hat es bereits drei Mal in der 15-Meter-Klas­se geschafft (2005, 2007 und 2009).

Erfreu­lich ist auch das Abschnei­den der drei Pilo­tin­nen bei die­ser DM: Nata­lie Lüb­ben (FCC Ber­lin) kommt auf Rang 11 von 22 in der Offe­nen Klas­se, Ange­li­ka Mayr (SFG Ost­heim) auf Gesamt­rang 9 von 29 in der Dop­pel­sit­zer­klas­se und Kat­rin Sen­ne (FSV Sin­del­fin­gen), schon zwei Mal Frau­en-Welt­mei­ste­rin, schafft durch einen vier­ten Gesamt­platz in der 18-Meter-Klas­se den Sprung in die Natio­nal­mann­schaft die­ser Klas­se. Im Segel­flug gibt es zwar in eini­gen Wer­tungs­klas­sen Frau­en-Wett­be­wer­be, aber kei­ne expli­zi­ten Män­ner-Wett­be­wer­be, und dass Sen­ne nun in die bis­lang von männ­li­chen Pilo­ten besetz­te all­ge­mei­ne Natio­nal­mann­schaft ein­zieht, unter­streicht, dass die Pilo­tin­nen die har­te Natio­nal­mann­schafts-Aus­wahl über die Deut­schen Mei­ster­schaf­ten sou­ve­rän bestehen können.

Bun­des­trai­ner Wol­li Bey­er ernann­te am Ende der Sie­ger­eh­rung auch sogleich die Mit­glie­der der neu­en Natio­nal­mann­schaft. Die­se besteht in der Offe­nen Klas­se aus Micha­el Som­mer (LSV Regens­burg), Feli­pe Levin (LSV Homberg/​Ohm) und Oli­ver Bin­der (SFG Ost­heim). Levin darf nun sowohl auf die Euro­pa­mei­ster­schaft als auch als Titel­ver­tei­di­ger auf die Welt­mei­ster­schaft. In die Natio­nal­mann­schaft der 18-Meter-Klas­se wur­den Simon Schrö­der (SFV Bad Wöris­ho­fen), Ste­fan Lan­ger (SFG Donau­wörth-Mon­heim), Mat­thi­as Sturm (LSV Schwarz­wald) und Kat­rin Sen­ne (FSV Sin­del­fin­gen) auf­ge­nom­men. In der Dop­pel­sit­zer­klas­se dür­fen nun Lau­renz Thei­sin­ger mit sei­nem Co-Pilo­ten Georg Thei­sin­ger, Mar­tin Thei­sin­ger mit sei­nem Co-Pilo­ten Yan­nik Frey (alle DJK Land­au) und Andre­as Hil­le­brand (Ham­bur­ger AC Boberg) mit Co-Pilot Josef Mey­er die deut­schen Far­ben inter­na­tio­nal vertreten.

Die Gesamt­wer­tun­gen fin­den Sie unter:

Mehr auch im Inter­net unter www​.dm​-segel​flug​.de