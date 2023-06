Zu einer tele­fo­ni­schen Sprech­stun­de lädt Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner am Mitt­woch, 14. Juni 2023, 14 bis 15.30 Uhr, ein. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die Fra­gen oder Anlie­gen an den Bür­ger­mei­ster haben, sind herz­lich dazu ein­ge­la­den. Für die Sprech­stun­de wer­den Ter­mi­ne ver­ge­ben. Inter­es­sier­te mel­den sich tele­fo­nisch unter 0951/87–1408 an.