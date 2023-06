Solar­strom vom Balkon

Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zum The­ma Balkonkraftanlagen

Am Don­ners­tag, den 15. Juni 2023, lädt die Stadt Bam­berg um 19 Uhr im Rah­men des Pro­jekts Mit­Mach­Kli­ma zu einer kosten­lo­sen Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zum The­ma Bal­kon­kraft­an­la­gen in das TKS (BAM­BERG Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice), Gey­ers­wörth­stra­ße 5. Inter­es­sier­te sind herz­lich eingeladen.

In Zei­ten stei­gen­der Strom­prei­se wird es für Ver­brau­cher immer inter­es­san­ter, ihren Strom selbst aus Solar­ener­gie zu erzeu­gen. Aber längst nicht jeder hat die Mög­lich­keit, sich eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge aufs Dach zu set­zen. Bal­kon­kraft­an­la­gen bie­ten hier eine gute Alter­na­ti­ve und sind daher belieb­ter denn je. Denn: Die klei­nen Pho­to­vol­ta­ik-Anla­gen kön­nen nicht nur auf Bal­ko­ne, son­dern auch auf Fen­ster­bän­ke ange­bracht wer­den und lei­sten so einen wich­ti­gen Bei­trag, den eige­nen Strom­ver­brauch zu sen­ken und die Umwelt zu scho­nen. Vor allem bie­ten sie aber auch Mieter:innen eine Mög­lich­keit, selbst Strom zu erzeu­gen und unab­hän­gi­ger von gro­ßen Ener­gie­ver­sor­gern zu werden.

Bei der Ver­an­stal­tung infor­miert der Exper­te Fabi­an Schil­ler von der neu gegrün­de­ten Bür­ger­en­er­gie­ge­nos­sen­schaft fei Bür­ger­en­er­gie e.G., über die Funk­ti­ons­wei­se und Vor­tei­le von Bal­kon­kraft­an­la­gen. Außer­dem erläu­tert er, wel­che recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen und tech­ni­schen Vor­aus­set­zun­gen auch für den Denk­mal­schutz beach­tet wer­den müssen.

Inter­es­sier­te sind herz­lich ein­ge­la­den, an der Ver­an­stal­tung teil­zu­neh­men. Eine Anmel­dung ist bis zum 12. Juni unter mitmachklima@​stadt.​bamberg.​de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1711 mög­lich. Zusätz­lich gibt es für alle inter­es­sier­ten Bürger:innen am Mon­tag, 19. Juni 2023, von 15:00 – 18:00 Uhr eine offe­ne Bera­tungs­stun­de im Bür­ger­la­bor in der Haupt­wach­stra­ße 3, bei dem Fabi­an Schil­ler eben­falls für Fra­gen rund um die Solar­ener­gie zur Ver­fü­gung steht.

Info

Mit­Mach­Kli­ma ist ein Pro­jekt der Stadt Bam­berg, das dazu bei­tra­gen soll, den Kli­ma­schutz vor Ort zu stär­ken und die Bürger:innen zu moti­vie­ren, selbst aktiv zu wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt und den geplan­ten Maß­nah­men unter www​.mit​mach​kli​ma​.de