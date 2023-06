Bum­meln, shop­pen und fei­ern: Lan­ge Ein­kaufs­nacht bis 22:00 Uhr zu den Afri­ka-Kul­tur­ta­gen am Frei­tag, 30. Juni 2023!

Gute Nach­rich­ten hat das City­ma­nage­ment der Stadt Forch­heim: Am ersten Juli-Wochen­en­de fin­det frei­tags in der Innen­stadt die „Lan­ge Ein­kaufs­nacht“ bis 22:00 Uhr statt: Für Frei­tag, den 30. Juni 2023 hat die gro­ße Kreis­stadt einen Antrag auf Ver­län­ge­rung der Laden­öff­nungs­zei­ten anläss­lich der Ver­an­stal­tung „Afri­ka Kul­tur­ta­ge“ für alle Läden der Innen­stadt bean­tragt. Die Regie­rung von Ober­fran­ken gab die­sem Ersu­chen nun statt. „Es besteht ein öffent­li­ches Inter­es­se zur Bewil­li­gung der Aus­nah­me, da im Hin­blick auf die Ver­an­stal­tung „Afri­ka Kul­tur­ta­ge“ am 30.06.2023 ein über das nor­ma­le Maß hin­aus­ge­hen­der Besu­cher­an­drang zu erwar­ten ist“, heißt es u.a. im Bescheid.

Hoch­er­freut reagier­te Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Uwe Kirsch­stein auf die­se posi­ti­ve Rück­mel­dung der Regie­rung: „Eine lan­ge Ein­kaufs­nacht mit Laden­öff­nungs­zei­ten bis 22:00 Uhr bie­tet neben dem span­nen­den Ver­an­stal­tungs­pro­gramm der belieb­ten Afri­ka Kul­tur­ta­ge ein wei­te­res High­light für die Gäste unse­rer Stadt. Ich freue mich auf ein erleb­nis­rei­ches Wochen­en­de mit viel­fäl­ti­gen Ange­bo­ten. So kön­nen wir eine kul­tu­rel­le Groß­ver­an­stal­tung mit einem Shop­ping­an­ge­bot ver­bin­den, das unse­ren zahl­rei­chen inter­es­san­ten Ein­zel­han­dels­ge­schäf­ten zu Gute kommt. Wir laden alle herz­lich dazu ein, in Forch­heim zu fei­ern, ein­zu­kau­fen und in unse­rer schö­nen Innen­stadt zu verweilen!“

Afri­ka-Kul­tur­ta­ge: Fest der Sin­ne, Far­ben und Musik

Ein prall­ge­füll­tes Ver­an­stal­tungs­pro­gramm erwar­tet die Fest­gä­ste der Afri­ka Kul­tur­ta­ge Forch­heim vom Frei­tag, 30. Juni bis Sonn­tag, 2. Juli 2023. Rund um die Kai­ser­pfalz in der Innen­stadt, natür­lich auch im Innen­hof und im Gra­ben und in der Satt­ler­tor­stra­ße fin­det das Fest der Sin­ne, der Far­ben und der Musik statt. Infor­ma­tio­nen zum gro­ßen Abend­kon­zert, zum tra­di­tio­nel­len Basar und zum viel­fäl­ti­gen Rah­men­pro­gramm erhal­ten Sie auf der Web­site des Pfalz­mu­se­ums Forch­heim https://​kai​ser​pfalz​.forch​heim​.de unter fol­gen­dem Link: https://​t1p​.de/​9​6​kn2