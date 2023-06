Der 33-jäh­ri­ge Sän­ger, Song­wri­ter und Musi­ker hat sich schon früh dem Jazz ver­schrie­ben. 2017 wur­de er durch sei­nen Sieg beim Euro­vi­si­on Song Con­test (der erste Sieg über­haupt für Por­tu­gal) schlag­ar­tig einem Mil­lio­nen­pu­bli­kum bekannt – ein groß­ar­ti­ger Über­ra­schungs­er­folg und doch nicht mehr als ein kur­zer Aus­flug in die Welt des TV-Spek­ta­kels für Sobral und sei­ne Schwe­ster Lui­sa Sal­va­dor, die sich als lei­den­schaft­li­che Jaz­zer auf der ganz gro­ßen Show­büh­ne zu kei­nem Zeit­punkt wirk­lich zu Hau­se fühl­ten. Zum Jazz kehr­te Sal­va­dor Sobral schließ­lich nach einer dra­ma­ti­schen Herz­trans­plan­ta­ti­on mit dem 2019 ver­öf­fent­lich­ten Album „Paris Lis­boa“ zurück. Ein Jahr spä­ter folg­te „Alma Nue­stra“, ein Genie­streich in Sachen zwi­schen­mensch­li­cher Inter­ak­ti­on. Das letz­te Album „BPM“ von Sal­va­dor Sobral erschien im Mai 2021. Auf Deutsch­land­tour war der Musi­ker zuletzt im Sep­tem­ber 2022.

In Coburg prä­sen­tiert er sein bis­lang per­sön­lich­stes Album »bpm – beats per minu­te«. Es geht um ver­bin­den­de Puls­schlä­ge zwi­schen Men­schen, die auch zwi­schen den Musi­kern sowie Sobral und sei­nem Publi­kum spür­bar wer­den. Aus­drucks­stark erzählt der Sän­ger aus sei­nem Leben und dringt damit bei­spiel­haft in unser aller Leben ein.

Pünkt­lich zur Tour ist eine neue EP von Sal­va­dor Sobral bei War­ner Music erschie­nen „AL LLEG­AR“ (feat. Jor­ge Drex­ler) aus dem im neu­en Album „TIM­BRE“ https://​www​.you​tube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​Y​_​z​D​7​7​s​l​ajE , das am 29.09.2023 ver­öf­fent­licht wird.

Beset­zung

Gesang, Kla­vier: Sal­va­dor Sobral

Kla­vier: Max Agnas

Bass: André Rosinha

Per­cus­sion: Bru­no Pedroso

Gitar­re: André Santos

Sal­va­dor Sobral

Ter­min & Tickets

Sal­va­dor Sobral – Live 2023: IT’Z JAZZ Festival

Frei­tag, 23.06.2023, 20:00 Uhr Lan­des­thea­ter Coburg

Tickets ab 25 bis 35 Euro über die Thea­ter­kas­se oder unter:https://​www​.lan​des​thea​ter​-coburg​.de/​s​t​u​e​c​k​e​/​i​t​z​-​j​a​z​z​-​f​e​s​t​i​v​a​l​/​?​i​d​=​958 sowie https://​ticket​shop​-infran​ken​.reser​vix​.de/​p​/​r​e​s​e​r​v​i​x​/​e​v​e​n​t​/​2​0​7​8​207

Wei­te­re Infos zur neu­en Sin­gle al Ileg­ar (feat. Jor­ge Drex­ler) und dem neu­en Album „Tim­bre“ fin­den Sie hier: Sal­va­dor Sobral Tim­bre (PDF, 839 KB)