Ablei­tung des rech­ten Wie­sen­tar­mes im Stadtbereich

Im Zusam­men­hang mit unauf­schieb­ba­ren Maß­nah­men an einem Trieb­werk im Bereich des rech­ten Wie­sent­arms wird der rech­te Wie­sent­arm im Stadt­be­reich Forch­heim (begin­nend am Kom­man­dant­schafts­wehr) von Mon­tag, 19. Juni 2023, 06.00 Uhr bis Mitt­woch, 28. Juni 2023, 17:00 Uhr so abge­senkt, dass eine gerin­ge Rest­was­ser­men­ge (ca. 20 cm Höhe) erhal­ten bleibt. Flo­ra und Fau­na des Fluss­ab­schnit­tes wer­den somit nicht gefährdet.

Auf­grund drin­gend not­wen­di­ger Instand­set­zungs­maß­nah­men und erfor­der­li­cher Trock­nungs­ar­bei­ten muss die Absen­kung bis zum 28.06.2023 um 17:00 Uhr statt­fin­den. Die Ablei­tung des rech­ten Wie­sen­tar­mes erfolgt in die­ser Zeit über den lin­ken Wie­sent­arm (Rest­stück) und den Grün­del­bach. Dazu wer­den die Schüt­zen des Kom­man­dant­schafts­weh­res geschlossen.

Die Absen­kung geschieht im Ein­ver­neh­men mit dem Land­rats­amt Forch­heim als Wasserrechtsbehörde.