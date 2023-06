Am Sams­tag, den 17. Juni 2023 ver­an­stal­tet der Wald­kin­der­gar­ten Grä­fen­berg „Die Wol­pa­kin­ner“ ein gro­ßes Jubi­lä­ums­fest auf dem Gelän­de des Wald­kin­der­gar­tens und dem Bolz­platz von 11–16 Uhr (offiz. Fest­eröff­nung um 12:30 Uhr) zu dem alle Inter­es­sier­ten recht herz­lich ein­ge­la­den werden.

Das mit­tel­al­ter­li­che Rah­men­pro­gramm bie­tet beste Unter­hal­tung und Ver­kö­sti­gung für Groß und Klein: Wer­ken mit Holz beim „Wol­pa­kin­ner Baum der Wün­sche & Holun­der­wun­der“, Gauk­ler & Bar­den „Lupus Luxu­ri­ös“, Tau­ben­markt, Yoga & Klang­er­leb­nis für Kin­der, Esel haut­nah erle­ben, Stroh­la­by­rinth, Kräu­ter­wis­sen zum Anfas­sen, Gegrill­tes & Sala­te, Bier, Erfri­schungs­ge­trän­ke & Eis, Kaf­fee & Kuchen. Zugang am Ende der Stein­acker­stra­ße in Grä­fen­berg. Besu­cher dür­fen ihren PKW bei der Grund­schu­le Grä­fen­berg par­ken. (Trä­ger: Natur­kin­der Frän­ki­sche Schweiz e.V.)

Über den Wald­kin­der­gar­ten Gräfenberg

Der 2019 gegrün­de­te Wald­kin­der­gar­ten „Die Wol­pa­kin­ner“ in Grä­fen­berg bringt den Kin­dern die Natur nahe, lehrt sie rich­tig mit ihr umzu­ge­hen und wie viel Spaß man in der Natur haben kann. Und das in einer der schön­sten Regio­nen Deutsch­lands, der Frän­ki­schen Schweiz. Bei uns dür­fen Kin­der Kin­der sein: laut und wild und wun­der­bar. Sie dür­fen im Matsch spie­len, her­um­ren­nen, klet­tern, auf Holz häm­mern und ihrer Phan­ta­sie frei­en Lauf las­sen. Wenn Kin­der im Wald und auf der Wie­se spie­len, ent­steht eine ganz beson­de­re Stim­mung, denn die­ser ein­zig­ar­ti­ge „Raum“ bie­tet genug Platz für alle, so dass wir als Päd­ago­gen mit Freu­de arbei­ten können.