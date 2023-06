Ter­min für das Event: Sonn­tag, 18. Juni 2023 – Abfahrt 8 Uhr Park­platz Volks­fest­platz Bayreuth

Unter der Lei­tung von Prof. Dr. Her­bert Popp und Vor­sit­zen­den Klaus Tren­del fin­det die Tages­fahrt nach Stein bei Nürn­berg und Burgt­hann statt, um das Schloss Faber-Castell und den histo­ri­schen Lud­wig-Donau-Main-Kanal zu besu­chen. Das Schloss Faber-Castell ist ein histo­ri­scher Schloss­kom­plex aus dem 19. bzw. frü­hen 20. Jahr­hun­dert. Das Schloss liegt in der mit­tel­frän­ki­schen Stadt Stein an der Gren­ze zu Nürn­berg. Wäh­rend der Nürn­ber­ger Pro­zes­se dien­te es als Unter­kunft für inter­na­tio­na­le Anwäl­te und Jour­na­li­sten. Am Nach­mit­tag wird dann der alte, histo­ri­sche Lud­wig-Donau-Main-Kanal besucht, auf der für die Grup­pe eine Trei­del­fahrt statt­fin­det. Tags­über ist Gele­gen­heit für Mit­tag­essen und Kaf­fee­pau­se gege­ben. Teil­neh­mer­bei­trag 50 Euro.

Info/​Anmeldungen: frankenbundbayreuth@​gmx.​de