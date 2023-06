Ent­la­stung von Büro­kra­tie: Jetzt und konsequent!

Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken for­dert drin­gen­den Büro­kra­tie­ab­bau zur Unter­stüt­zung des Hand­werks Oberfranken

Die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken tritt ener­gisch für einen sofor­ti­gen Büro­kra­tie­ab­bau ein und macht auf die gra­vie­ren­den Pro­ble­me auf­merk­sam, die das Hand­werk durch über­mä­ßi­ge Büro­kra­tie­be­la­stung erfährt. Ange­sichts der her­aus­for­dern­den Zei­ten, in denen sich das Hand­werk und unse­re Wirt­schaft ins­ge­samt befin­den, ist eine drin­gen­de Ver­ein­fa­chung der Ver­wal­tungs­pro­zes­se uner­läss­lich, um die Zukunfts­fä­hig­keit der Bran­che und ein effi­zi­en­tes Arbei­ten sicherzustellen.

Das Hand­werk in Ober­fran­ken steht vor erheb­li­chen Her­aus­for­de­run­gen, die nicht nur durch den Fach­kräf­te­man­gel, son­dern auch durch eine über­bor­den­de Büro­kra­tie ver­schärft werden.

Hand­werks­be­trie­be müs­sen sich täg­lich mit einem unver­hält­nis­mä­ßi­gen Ver­wal­tungs­auf­wand aus­ein­an­der­set­zen, der Zeit, Geld und Res­sour­cen bin­det. Die­ser unnö­ti­ge büro­kra­ti­sche Bal­last beein­träch­tigt die Inno­va­ti­ons­kraft und Wett­be­werbs­fä­hig­keit unse­rer Hand­werks­un­ter­neh­men und gefähr­det letzt­end­lich ihre Exi­stenz. Eine Fol­ge: Immer mehr Mei­ste­rin­nen und Mei­ster scheu­en wegen der Büro­kra­tie den Schritt in die Selbständigkeit!

Die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken for­dert daher von der Poli­tik ein ent­schlos­se­nes Han­deln, um die Büro­kra­tie­be­la­stung im Hand­werk spür­bar zu redu­zie­ren. Es bedarf einer umfas­sen­den Über­prü­fung und Ent­schlackung der bestehen­den Vor­schrif­ten und Genehmigungsverfahren.

Geset­ze dür­fen nicht für Rechts­an­wäl­tin­nen und ‑anwäl­te oder Steu­er­be­ra­te­rin­nen und ‑bera­ter geschrie­ben wer­den, son­dern müs­sen adres­sa­ten­ge­recht for­mu­liert und gestal­tet sein. Dies wür­de zu einer bes­se­ren Ver­ständ­lich­keit und Umsetz­bar­keit der Vor­schrif­ten führen.

Zusätz­lich benö­ti­gen Hand­werks­be­trie­be zeit­li­che Frei­räu­me, in denen sie nicht ad hoc auf gesetz­li­che Ände­run­gen reagie­ren müs­sen. Die stän­di­ge Anpas­sung an neue Vor­schrif­ten und Rege­lun­gen stellt eine erheb­li­che Bela­stung für die Hand­werks­un­ter­neh­men dar und behin­dert ihre unter­neh­me­ri­sche Ent­wick­lung. Der Gesetz­ge­ber muss das Wis­sen und die Erfah­rung der Pra­xis stär­ker ein­be­zie­hen, um lebens­na­he Aus­wir­kun­gen sei­ner Vor­schrif­ten abschät­zen zu können.

Zudem soll­ten Vor­schrif­ten kon­se­quent und ersatz­los gestri­chen wer­den, um eine wirk­li­che Ent­la­stung zu erreichen.

„Das Hand­werk ist das Rück­grat unse­rer regio­na­len Wirt­schaft. Es schafft Arbeits­plät­ze und trägt zur Sta­bi­li­tät unse­rer Gemein­den bei. Doch die zuneh­men­de Büro­kra­tie stellt eine erheb­li­che Bela­stung für unse­re Hand­werks­be­trie­be dar“, erklärt Mat­thi­as Graß­mann, Prä­si­dent der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken. „Wir appel­lie­ren an die poli­ti­schen Ent­schei­dungs­trä­ger, unse­re For­de­run­gen nach einem drin­gen­den Büro­kra­tie­ab­bau, einer pra­xis­na­hen Defi­ni­ti­on des Büro­kra­tie­be­griffs, aus­rei­chen­den zeit­li­chen Frei­räu­men und einer ver­stärk­ten Ein­bin­dung der Pra­xis in den Gesetz­ge­bungs­pro­zess ernst zu neh­men und umzu­set­zen. Nur so kön­nen wir das Hand­werk stär­ken und sei­ne zen­tra­le Rol­le als Motor der regio­na­len Wirt­schaft erhalten.“

Die Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken setzt sich aktiv für die Inter­es­sen ihrer Mit­glie­der ein und arbei­tet eng mit poli­ti­schen Ent­schei­dungs­trä­gern zusam­men, um die Anlie­gen des Hand­werks auf allen Ebe­nen zu ver­tre­ten. Gemein­sam mit ande­ren Hand­werks­kam­mern und Ver­bän­den wird sie sich wei­ter­hin vehe­ment für einen Büro­kra­tie­ab­bau und eine moder­ne­re, digi­ta­li­sier­te und ser­vice­ori­en­tier­te Ver­wal­tung einsetzen.