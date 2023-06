Am Mitt­woch, 7. Juni 2023, fand im Hof­Bad in Hof eine Not­fall­übung statt. Mit­ar­bei­ter und Ein­satz­kräf­te prob­ten am Abend die Abläu­fe, die im Ernst­fall nach dem Aus­lö­sen eines Alarms erfor­der­lich wären. Ein­zel­hei­ten waren den Betei­lig­ten nicht bekannt, um ein mög­lichst rea­li­sti­sches Sze­na­rio zu schaf­fen. Nach dem Ein­satz wur­de die Übung aus­ge­wer­tet, um die Sicher­heit von Bade- und Sau­na­gä­sten gege­be­nen­falls wei­ter zu optimieren.