Kunst­aus­stel­lung „Natür­lich“ – Gemein­schafts­aus­stel­lung im Histo­ri­schen Bad­haus vom 16.06.2023 – 06.08.2023

Nach dem gro­ßen Erfolg der Gemein­schafts­aus­stel­lung „Mensch­lich“ im letz­ten Jahr gibt es die­ses Jahr die Fort­set­zung zum The­ma „Natür­lich“.

Sechs Künst­le­rin­nen und Künst­ler wer­den in den fünf Räu­men des Bad­hau­ses zu sehen sein. Auf­grund der Viel­zahl von Bewer­bun­gen für die Gale­rie des Bad­hau­ses ent­stand die­se Idee im Kul­tur- und Sport­bei­rat der Stadt, der die Aus­stel­lung zusam­men mit der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt Kulm­bach organisiert.

Eröff­net wird die Schau am Frei­tag, den 16. Juni 2023 um 18:00 Uhr im Innen­hof des Histo­ri­schen Bad­hau­ses (bei schlech­tem Wet­ter in der Gale­rie). Der Ein­tritt ist frei.

Ein Akkor­de­on-Duo unter der Lei­tung von Tan­ja Schal­ler wird mit blu­mi­gen Melo­dien die Eröff­nung pas­send musi­ka­lisch umrah­men und anschlie­ßend noch ein kur­zes Kon­zert geben.

Ver­tre­ten sind Bri­git­te Bai­ler aus Dort­mund, Armin L. Fischer aus Köln, Dr. Nata­lie Gut­ge­sell aus Bad Staf­fel­stein, Roland Schön aus Neu­dros­sen­feld, Eli­sa­beth Weg­mann aus Bind­lach sowie Kat­ja Wun­der­ling aus Nürn­berg, die auf ihre ganz eige­ne Art das The­ma der Aus­stel­lung gestal­te­risch umge­setzt haben.

Die Besu­cher dür­fen gespannt sein auf ver­schie­den­ste Tech­ni­ken und Inter­pre­ta­tio­nen – ange­fan­gen von Video-Kunst bei Dr. Nata­lie Gut­ge­sell bis zu Zeich­nun­gen und Assem­bla­ge in Kom­bi­na­ti­on mit Natur­ma­te­ri­al bei Kat­ja Wun­der­ling. Bri­git­te Bai­ler arbei­tet mit (kor­ro­dier­ten) Metal­len, bei Roland Schön geht es um die Natur in der Far­be selbst. Bei Armin L. Fischer wird es blu­mig und frisch in Aqua­rell und Acryl­tech­nik, wäh­rend Eli­sa­beth Weg­mann Land­schaf­ten, Stim­mun­gen und Spie­ge­lun­gen inspirieren.

Das Histo­ri­sche Bad­haus ist jeweils frei­tags bis sonn­tags von 13 bis 17 Uhr bei frei­em Ein­tritt geöff­net. Die Aus­stel­lung ist bis zum 6. August 2023 zu sehen.