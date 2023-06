Erlan­gen emp­fängt ser­bi­sche Spe­cial Olympics-Sportler

In weni­gen Tagen star­ten die Spe­cial Olym­pics World Games in Ber­lin, das welt­weit größ­te inklu­si­ve Sport­groß­ereig­nis. Dabei sol­len Men­schen mit gei­sti­ger Behin­de­rung einen gleich­be­rech­tig­ten Zugang zu Sport, Bil­dung, Arbeit und zur Gesund­heits­ver­sor­gung erhal­ten. Die Stadt Erlan­gen unter­stützt die­sen inklu­si­ven Gedan­ken und hat sich vor zwei Jah­ren als „Mit­mach­stadt“ bewor­ben, um als soge­nann­te Host Town Gast­ge­be­rin zu sein für eine der teil­neh­men­den 170 Natio­nen und emp­fängt die­se Woche die Dele­ga­ti­on aus Serbien.

Die Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten kön­nen sich in Erlan­gen akkli­ma­ti­sie­ren, trai­nie­ren sowie Land und Leu­te ken­nen ler­nen, bevor sie zu den World Games nach Ber­lin rei­sen. Die Dele­ga­ti­on wird am spä­ten Mon­tag­abend in der Huge­not­ten­stadt erwar­tet. Sport­bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth emp­fängt und begrüßt die Sport­le­rin­nen und Sport­ler sowie deren Beglei­tung offi­zi­ell am Diens­tag, 13. Juni, um 9:30 Uhr auf der Sie­mens-Sport­an­la­ge an der Komo­tau­er Stra­ße, wo die Sport­le­rin­nen und Sport­ler anschlie­ßend trai­nie­ren. Das Pro­gramm in Erlan­gen sieht neben Trai­ning auch einen Stadt­rund­gang sowie einen Besuch im Wald­er­leb­nis­zen­trum vor. Am Diens­tag­abend fährt die Dele­ga­ti­on im Bei­sein von Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth nach Nürn­berg, wo ein Ken­nen­ler­nen mit den Grup­pen aus Öster­reich und Vene­zue­la auf dem Pro­gramm steht.

Die offi­zi­el­le Ver­ab­schie­dung der Ser­ben fin­det in Erlan­gen am Mitt­woch, 14. Juni, um 18:00 Uhr im Kos­ba­cher Stad’l statt. Auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik wird zu der Abschieds­par­ty dazu­sto­ßen. Am Frei­tag reist die Grup­pe dann mit dem Bus wei­ter nach Berlin.

Spa­ten­stich für neu­es Stadtteilhaus

Es geht los. „Alle(s) unter einem Dach!“ – mit dem neu­en Stadt­teil­haus West erhal­ten die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Erlan­ger Westen die Ange­bo­te eines Stadt­teil­zen­trums und einer Stadt­teil­bi­blio­thek und damit vie­le attrak­ti­ve Mög­lich­kei­ten zur gemein­sa­men Kul­tur- und Frei­zeit­ge­stal­tung. Zum offi­zi­el­len Spa­ten­stich am Diens­tag, 13. Juni, kom­men Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth in die Lindnerstraße.

Vol­leth spricht beim Richtfest

In Dechs­endorf ent­ste­hen an der Bischofs­wei­her­stra­ße 16 neue Dop­pel­haus­hälf­ten. Anläss­lich des Richt­fests am Diens­tag, 13. Juni, spricht auch Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Bau- und Werk­aus­schuss tagt

Der Bau- und Werk­aus­schuss für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb kommt am Diens­tag, 13. Juni, um 17:00 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung im Rat­haus zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen u.a. ein Sach­vor­trag zum Jah­res­ab­schluss 2022 des Ent­wäs­se­rungs­be­triebs, die Errich­tung eines inte­grier­ten Fach­un­ter­richts­rau­mes an der Berufs­schu­le, der Vor- und Ent­wurfs­be­schluss über die Schaf­fung zusätz­li­cher Räu­me für die Grund­schu­le Brucker Lache, ver­schie­de­ne Mit­tel­nach­be­wil­li­gun­gen sowie die Ergeb­nis­se der Ver­kehrs­un­ter­su­chung der Bun­des­stra­ße B4 und die Aus­wir­kung auf die Netzbedeutung.

Schloss­gar­ten­kon­zert am Sonntag

Das drit­te Erlan­ger Schloss­gar­ten­kon­zert die­ser Sai­son, ver­an­stal­tet vom Kul­tur­amt der Stadt, fin­det am Sonn­tag, 11. Juni, um 11:00 Uhr im Schloss­gar­ten vor der Oran­ge­rie statt. Der Erlan­ger Pia­nist Chri­stoph Oren­di und sein Ensem­ble mit der Sopra­ni­stin Moni­ka Tee­pe, dem Bari­ton Manu­el Krauß und dem Saxo­pho­ni­sten Yan­nik Klei­nert wid­men sich in ihrem Kon­zert dem Kom­po­ni­sten Vik­tor Ull­mann. Anläss­lich sei­nes 125. Geburts­tags kom­men neben Lie­dern und Kla­vier­wer­ken Ull­manns auch äußerst humo­ri­ge, wein­se­li­ge Klän­ge aus dem Lie­der­buch des Hafis sowie Erwin Schul­hoffs jaz­zi­ge „Hot Sona­te“ für Saxo­phon und Kla­vier zu Gehör.

Der Ein­tritt ist frei. Bei Regen fin­det das Kon­zert im Redou­ten­saal, Thea­ter­platz 1, statt. Info-Hot­line: Sonn­tag ab 9:00 Uhr, Tel. 09131/86–1417. Alle wei­te­ren Ter­mi­ne der Rei­he gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​s​c​h​l​o​s​s​g​a​r​t​e​n​k​o​n​z​e​rte.

Vor­trag über tex­ti­le Fun­de aus der Altsteinzeit

Wel­che Klei­dung tru­gen die Men­schen in der Alt­stein­zeit (in Euro­pa von 1,4 Mio. – 11.600 Jah­ren vor heu­te), wie schütz­ten sie sich bei deut­lich küh­le­ren Kli­ma­be­din­gun­gen als heu­te vor Käl­te und Näs­se? Die­sen Fra­gen geht Prof. Thor­sten Uth­mei­er, Insti­tut für Ur- und Früh­ge­schich­te der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg, in sei­nem Vor­trag „Klei­der machen Jäger- und Sammler:innen – Tex­ti­le Fun­de und Befun­de aus der Alt­stein­zeit“ am Mitt­woch, 14. Juni, um 18:30 Uhr im Stadt­mu­se­um (Mar­tin-Luther-Platz 9) nach. Dabei wird zunächst the­ma­ti­siert, was über­haupt zu stein­zeit­li­cher Klei­dung bekannt ist, wobei auch Erkennt­nis­se der Paläo­an­thro­po­lo­gie, wie die Form der Füße, und über Para­si­ten, wie die Kör­per­laus, ein­flie­ßen. Außer­dem wer­den archäo­lo­gi­sche Tex­til­fun­de aus der Alt­stein­zeit vor­ge­stellt. Nicht immer kom­men die­se als Beklei­dungs­stof­fe in Fra­ge, oft ist der Zweck auch weni­ger ein­deu­tig. Der Ein­tritt ist frei. Wei­te­re Infos im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​s​t​a​d​t​m​u​s​eum.

Senio­ren­ma­ga­zin „sechs+sechzig“: ein Erfolgsprojekt

Seit mehr als 20 Jah­ren erscheint das Maga­zin „sechs+sechzig“ vier Mal im Jahr kosten­los in der Tages­zei­tung und ist aus der Regi­on nicht weg­zu­den­ken. Das Leit­me­di­um für Men­schen jen­seits der Lebens­mit­te greift auch The­men auf, die gene­ra­tio­nen­über­grei­fend inter­es­sant und wich­tig sind. In dem Maga­zin geht um jeden Aspekt der spä­te­ren Lebens­etap­pe, ein­sti­ge Tabu­the­men wie Sexua­li­tät im Alter ein­ge­schlos­sen. Chef­re­dak­teu­rin Petra Nos­sek-Bock spricht am Mitt­woch, 14 Juni um 15:00 Uhr im vhs club INTER­NA­TIO­NAL, Fried­rich­stra­ße 17, über die Geschich­te, das Erfolgs­re­zept und die Zukunft des Maga­zins – und über sei­ne Macher*innen und Leser*innen. Der Ein­tritt ist frei. Eine Anmel­dung unter www​.vhs​-erlan​gen​.de ist erforderlich.

Aus­stel­lung zur Bücher­ver­bren­nung geht in die Verlängerung

Das Stadt­ar­chiv Erlan­gen ver­län­gert wegen der sehr posi­ti­ven Reso­nanz die Aus­stel­lung „So fah­re nun zur Höl­le!“ Die Bücher­ver­bren­nung am 12. Mai 1933 in Erlan­gen“ bis zum 13. Juli. Im Zen­trum der Schau ste­hen außer­ge­wöhn­li­che Objek­te: die im Stadt­ar­chiv erhal­te­nen Ori­gi­nal­frag­men­te von der Bücher­ver­bren­nung am 12. Mai 1933 auf dem Erlan­ger Schloß­platz. Mehr als tau­send Bücher, Zei­tun­gen und Druck­schrif­ten wur­den an die­sem Abend im Zen­trum von Erlan­gen auf einem Schei­ter­hau­fen ver­brannt – unter den Augen von Pro­fes­so­ren und Stu­die­ren­den der Uni­ver­si­tät, der Pres­se, Hono­ra­tio­ren der Stadt und hun­der­ter Erlan­ger Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Die Kabi­nett­aus­stel­lung kann wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten des Lese­saals (Luit­pold­stra­ße 47) besich­tigt wer­den. Der Ein­tritt ist frei. Zudem besteht zu fol­gen­den Ter­mi­nen die Mög­lich­keit zu einer geführ­ten Besich­ti­gung (Dau­er ca. 45 Minuten):

Mitt­woch, 21.Juni, 17:00 Uhr

Sonn­tag, 25.Juni, 11:00 Uhr

Mitt­woch, 12.Juli, 17:00 Uhr.

Öff­nungs­zei­ten des Lese­saals: Mon­tag 9:00 bis 18:00 Uhr, Diens­tag 9:00 bis 16:00 Uhr, Mitt­woch 8:00 bis 12:00 Uhr, Don­ners­tag 9:00 bis 16:00 Uhr, Frei­tag geschlossen.

Bus­hal­te­stel­len Böt­ti­ger­steig wer­den barrierefrei

Die Bus­hal­te­stel­len Böt­ti­ger­steig wer­den zu bar­rie­re­frei­en Ein- und Aus­stiegs­stel­len umge­baut. Im Zuge des Umbaus kommt es in die­sem Bereich von Frei­tag, 16. Juni, bis vor­aus­sicht­lich, Frei­tag, 28. Juli, zu Ver­kehrs­ein­schrän­kun­gen. So müs­sen die Geh­we­ge voll und die Fahr­bah­nen halb­sei­tig gesperrt wer­den. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Stich­stra­ße Seba­sti­an­stra­ße gesperrt

Wegen Haus­an­schluss­ar­bei­ten (Was­ser, Strom, Kanal­an­stich) muss die Seba­sti­an­stra­ße im Bereich der Haus­num­mer 12/​12b in der Zeit von Mon­tag, 12. Juni, bis vor­aus­sicht­lich 23. Juni gesperrt wer­den. Dies teilt das Amt für Stadt­pla­nung und Mobi­li­tät mit. Eine Über­sicht über wei­te­re Sper­run­gen und Bau­stel­len im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Kurz­zei­ti­ge Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen wäh­rend Festzug

Wäh­rend des Fest­zugs der König­lich-Pri­vi­le­gier­ten Haupt­schüt­zen­ge­sell­schaft Erlan­gen am Sams­tag, 17. Juni, kommt es zwi­schen 10:00 und 12:30 Uhr zu Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen. Anläss­lich des histo­ri­schen Vogel­schie­ßens zie­hen die Schüt­zen vom Rat­haus­platz über die Nürn­ber­ger, Haupt­stra­ße, Mar­tin-Luther-Platz, Haupt‑, Bay­reu­ther, Essen­ba­cher, Spar­dor­fer Stra­ße zum Waldschießhaus.

Sper­run­gen rund um Kos­ba­cher-/Di­stel­weg

In Alter­lan­gen kommt es am Sams­tag, 17. Juni, zwi­schen 10:00 und 23:00 Uhr zu Sper­run­gen. Grund ist ein Tag der offe­nen Tür der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Alter­lan­gen im Kos­ba­cher Weg und Distelweg.

Bau­ar­bei­ten in der Engelstra­ße gehen weiter

Für den zwei­ten Bau­ab­schnitt muss die Engelstra­ße (Ost- und West­sei­te) ab Mon­tag, 12. Juni, bis vor­aus­sicht­lich 6. August wie­der gesperrt wer­den. Dar­auf macht das Refe­rat Pla­nen und Bau­en auf­merk­sam. Die Haupt­stra­ße ist halb­sei­tig gesperrt und der Ver­kehr wird durch eine Ampel gere­gelt. Der Grund sind Strom­ka­bel­ver­le­gun­gen der Erlan­ger Stadtwerke.