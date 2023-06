Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Blitz­ein­schlag in Baum ver­ur­sacht Brand

Kalch­reuth/Nürn­berg-Buchen­bühl. Im Ver­lauf des Unwet­ters am Fei­er­tag schlug der Blitz in eine etwa 30 Meter hohe Fich­te im Wald zwi­schen Kalch­reuth und Nürn­berg-Buchen­bühl ein. Der Blitz­schlag ent­fach­te am Stamm einen Brand, wel­cher glück­li­cher­wei­se von einem auf­merk­sa­men Spa­zier­gän­ger bemerkt wur­de. Die umge­hend ver­stän­dig­te Feu­er­wehr Herolds­berg konn­te die­sen schluss­end­lich löschen. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bezif­fert den ent­stan­de­nen Sach­scha­den für den Wald­ei­gen­tü­mer im drei­stel­li­gen Bereich. Ver­letzt wur­de durch den Blitz­ein­schlag mit anschlie­ßen­dem Brand niemand.