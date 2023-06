Der BUND Natur­schutz erin­nert zum wie­der­hol­ten Male, aktu­ell mit Unter­stüt­zung eines erfah­re­nen und unab­hän­gi­gen Ver­kehrs­pla­nungs­bü­ros, an kon­struk­tiv und detail­liert aus­ge­ar­bei­te­te Lösun­gen am Forch­hei­mer Tor. Die­se sinn­vol­len und vor allem auch zeit­nah umset­zen­den bau­li­chen Maß­nah­men wer­den den Kfz- vom Rad- und Fuß­gän­ger­ver­kehr wir­kungs­voll trennen.

Lei­der hat die Initia­ti­ve Pro-West­um­ge­hung außer Falsch­aus­sa­gen bzw. ‑inter­pre­ta­tio­nen und dem immer wie­der ger­ne ange­wand­ten Mit­tel des Schü­rens von Angst (hier: Kin­der-Sicher­heit) in gewohn­ter Wei­se nichts Kon­struk­ti­ves an Lösun­gen ent­ge­gen­zu­set­zen. So wird ganz frei am ein­fach­sten Mit­tel, der zer­stö­re­ri­schen Orts­um­ge­hung, fest­ge­hal­ten. Und mit an Bord, ein baye­ri­scher Bür­ger­mei­ster, der sich sei­ne Pro-Posi­ti­on nur all­zu ger­ne von der auf­ge­brach­ten „Demo-Men­ge“ bestä­ti­gen ließ. Aber das kennt man in sol­chen Fäl­len ja von „ver­ant­wor­tungs­vol­len“ CSU-Ortsvorstehern.

Nur, das zei­gen Unter­su­chun­gen, sind Orts­um­ge­hun­gen rei­ne „Schein­lö­sun­gen“. Sie füh­ren zumeist nicht zu Ver­bes­se­run­gen, son­dern zu neu­en Pro­ble­men. Lärm, Abga­se, Trenn­wir­kung und Unfall­ri­si­ken – das sind die Pro­ble­me, die gelöst wer­den sol­len. Doch unterm Strich bleibt es meist bei den Erwar­tun­gen oder Kon­tra­pro­duk­ti­ves ent­steht. Selbst das Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um muss­te ein­ge­ste­hen: Orts­um­ge­hun­gen ent­la­sten zu mehr als 50 % kaum. Denn sie ver­la­gern die Pro­ble­me nur an ande­re Stel­len. Oft ver­stär­ken sie sich – wie bei Lärm, Abga­sen und schwe­ren Unfäl­len – auf­grund höhe­rer Geschwin­dig­keit. Haben dies die Befür­wor­ter ein­kal­ku­liert? Sicher ist, dass die öko­lo­gi­schen, sozia­len und öko­no­mi­schen Fol­gen einer Orts­um­ge­hung enorm sind und in kei­nem Ver­hält­nis zu den gerin­gen Ent­la­stun­gen stehen.

Die Zer­schnei­dung und hohe Ver­sie­ge­lung wert­vol­ler Natur und (Naherholungs-)Landschaft durch immer neue Stra­ßen ist nicht nur für den Kli­ma­schutz, son­dern auch für die Bio­di­ver­si­tät äußerst nega­tiv. Ver­kann­tes Natur­ka­pi­tal, das für Men­schen wie selbst­ver­ständ­lich vie­le wich­ti­ge und unschätz­ba­re Öko­sy­stem­lei­stun­gen bie­tet, ist ein für alle Mal ver­lo­ren. Auch ist die von allen Sei­ten gefor­der­te Ein­däm­mung des viel zu hohen baye­ri­schen Flä­chen­ver­brau­ches mit die­ser ver­ant­wor­tungs­lo­sen und den ein­fach­sten Weg gehen­den Poli­tik eben­falls illusorisch.

Dirk Peter­sen, Kleinsendelbach