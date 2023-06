Die Grü­nen in Forch­heim laden alle Inter­es­sier­ten für den 10. Juni zu einem Info­abend zur Wär­me­wen­de und dem neu­en Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Kin­der­haus St. Johan­nis in der Zwei­brücken­str. 40B in Forch­heim statt und beginnt um 19:30 Uhr.

Sie erhal­ten durch Lisa Badum, Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te der Grü­nen (Aus­schuss für Kli­ma­schutz und Ener­gie), und Prof. Dr. Hundhau­sen, Diplom­phy­si­ker und Ener­gie­ex­per­te, Infor­ma­tio­nen über das neue Gebäu­de-Ener­gie-Gesetz. Inhalt­lich wird es um die Fra­ge gehen, was tat­säch­lich geplant ist und wie die kon­kre­ten Heiz­mög­lich­kei­ten und deren Umset­zung aus­se­hen sollen.

Anschlie­ßend haben Sie im Rah­men einer Dis­kus­si­ons­run­de die Mög­lich­keit, Fra­gen an die bei­den zu stellen.