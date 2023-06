20.000 Teil­neh­men­de aus dem gesam­ten Bun­des­ge­biet sowie den deut­schen Schu­len im Aus­land hat­ten sich für den 60. Wett­be­werb Jugend musi­ziert ange­mel­det, der Anfang des Jah­res in 140 Regio­nal­wett­be­wer­ben gestar­tet ist. Nach den 16 Lan­des­wett­be­wer­ben hat­ten sich schließ­lich 2.200 Nach­wuchs­mu­si­ke­rin­nen und –musi­ker für das gro­ße Fina­le, den Bun­des­wett­be­werb qua­li­fi­ziert, der vom 25. Mai bis 2.Juni im säch­si­schen Zwickau durch­ge­führt wurde.

Neun von ihnen kom­men aus der Regi­on Bam­berg, waren in ihren jewei­li­gen Kate­go­rien sehr erfolg­reich und kehr­ten alle mit Prei­sen zurück. Das beste Ergeb­nis erziel­te das Fagott-Duo Chia­ra und Alex­an­der Mar­tens aus Bam­berg, die sich in der Alters­grup­pe (AG) IV (Jhg. 2007/2008) mit 25 Punk­ten das höchst mög­li­che Ergeb­nis erspiel­ten. Beacht­lich auch die Lei­stung der jun­gen Pia­ni­stin Lea Hugel, die von Nata­lia Solo­tych an der Städ­ti­schen Musik­schu­le Bam­berg unter­rich­tet wird. Sie erspiel­te sich in der mit ins­ge­samt 138 Teil­neh­men­den sehr star­ken AG III (Jhg. 2009/2010) in der Solo­wer­tung Kla­vier einen ersten Preis mit 24 Punkten.

Alle Ergeb­nis­se von Teil­neh­men­den aus der Regi­on Bamberg

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und alle Ergeb­nis­se sind unter https://​www​.jugend​-musi​ziert​.org/​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​e​/​b​u​n​d​e​s​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​.​h​tml abrufbar.