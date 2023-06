Zum Ende der 268. Erlan­ger Berg­kirch­weih zieht Basti­an Selig, stv. Kreis­be­reit­schafts­lei­ter des BRK, eine durch­wegs posi­ti­ve Bilanz.

Wäh­rend der zwölf Berg­ta­ge wur­den rund 600 Pati­en­ten auf den bei­den BRK Wachen am Schüt­zen­weg und an der Berg­stra­ße von täg­lich bis zu 40 ehren­amt­li­chen Ein­satz­kräf­ten ver­sorgt. Zusätz­lich wur­den beim „After-Berg“ in der Innen­stadt auf der San-Wache am Mar­tin-Luther-Platz wei­te­re 50 Pati­en­ten ver­sorgt. In Sum­me waren 250 ehren­amt­li­che Ein­satz­kräf­te des BRK KV Erlan­gen-Höch­stadt 5.000 Stun­den für den #brk­berch im Einsatz.

Auch die Vor­hal­tung des öffent­lich-recht­li­chen Ret­tungs­dien­stes wur­de mit einer zusätz­li­chen RTW-Besat­zung, dem „Berg-RTW“ in der Zeit von 20/00 Uhr bis 02/00 Uhr ver­stärkt. Auch hier waren nur die Jah­res­zeit übli­chen Berg-Ein­sät­ze zu verzeichnen.

Herz­li­chen Dank allen Helfer*innen aus dem Ehren­amt und Haupt­amt, die zur sani­täts­dienst­li­chen und ret­tungs­dienst­li­chen Absi­che­rung des Ber­ges bei­getra­gen haben. Eben­so allen benach­bar­ten Dien­sten der BOS, für die stets gute Zusammenarbeit.

Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist das freund­li­che Ver­hal­ten der Besu­cher in die­sem Jahr, die ohne Pro­ble­me Ret­tungs­gas­sen in den Men­schen­men­gen für unse­re EVT-Teams frei­ge­macht haben, und sich für unse­re Hil­fe bedankt haben.