Vor­trag und Dis­kus­si­on zu den Ergeb­nis­sen des Unter­su­chungs­aus­schus­ses zur Maskenaffäre

Im Dezem­ber 2021 wur­de der Unter­su­chungs­aus­schuss (UA) zur Baye­ri­schen Mas­ken­af­fä­re vom Land­tag ein­ge­setzt. Tim Par­gent, Bay­reu­ther Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter und finanz­po­li­ti­scher Spre­cher der Frak­ti­on, war Mit­glied im Aus­schuss und hat die ver­gan­ge­nen 1,5 Jah­re an der Durch­leuch­tung des „schwar­zen Fil­zes“ mitgewirkt.

Von Anfang an war deut­lich: Die Mas­ken­af­fä­re in Bay­ern ist ein Para­de­bei­spiel für Vet­tern­wirt­schaft und poli­ti­sche Fehlentscheidungen.

Mit­ten in der pan­de­mie­be­ding­ten Not­la­ge ver­dien­te sich eine Grup­pe von Poli­ti­kern und Geschäfts­leu­ten mit über­teu­er­ten Mas­ken­de­als eine gol­de­ne Nase. Was genau pas­siert ist, was es mit den Pro­vi­sio­nen von Alfred Sau­ter auf sich hat und wie Andrea Tand­ler mit Schrott­mas­ken dea­len konn­te – die­se Fra­gen klärt MdL Tim Par­gent am Abend des 12. Juni mit allen Interessierten!

Um 18 Uhr star­tet die Ver­an­stal­tung mit einem Bericht des Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten zum Ver­lauf und zu den Ergeb­nis­sen des UA Mas­ke. Anschlie­ßend ist Raum für Fra­gen und eine poli­ti­sche Ein­ord­nung. Inter­es­sier­te sind herz­lich will­kom­men, eine Anmel­dung ist nicht nötig.

„Par­gent packt aus: Mas­ken und Moneten“