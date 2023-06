Den Rhyth­mus der Trom­meln spü­ren, zu afri­ka­ni­scher Musik tan­zen, geheim­nis­vol­le Geschich­ten hören, Gewür­ze erschnup­pern, exo­ti­sches Essen genie­ßen und lan­ge ein­kau­fen: Das und noch viel mehr bie­ten die Afri­ka Kul­tur­ta­ge in Forch­heim am ersten Juli-Wochen­en­de vom Frei­tag, 30. Juni bis Sonn­tag, 02. Juli 2023 (Frei­tag, 17:00 – 22:00 Uhr, Sams­tag, 11:00 – 22:00 Uhr, Sonn­tag, 11:00 – 19:00 Uhr, Ein­tritt: 2 Euro pro Tag, Kin­der bis 12 Jah­re frei).

Orga­ni­siert wer­den die Afri­ka Kul­tur­ta­ge vom Pfalz­mu­se­um Forch­heim mit Unter­stüt­zung des Jun­gen Thea­ters Forch­heim e.V. Sie erstrecken sich rund um die Kai­ser­pfalz in der Kapel­len­stra­ße, – natür­lich auch im Innen­hof und im Gra­ben – und in der Satt­ler­tor­stra­ße. Am Sams­tag fin­det zudem in der Forch­hei­mer Innen­stadt eine lan­ge Ein­kaufs­nacht mit Laden­öff­nungs­zei­ten bis 22:00 Uhr statt.

Ein prall­ge­füll­tes Ver­an­stal­tungs­pro­gramm erwar­tet die Fest­gä­ste: Kon­zert: Äthio­pi­scher Funk mit der „Ento­to Band“ Höhe­punkt der Afri­ka Kul­tur­ta­ge Forch­heim ist das gro­ße Abend­kon­zert mit der „Ento­to Band“ und moder­nem äthio­pi­schem Funk im Pfal­zin­nen­hof am Sams­tag, 01.07.23, um 20 Uhr: Klang­vol­le Saxo­pho­ne, gefühl­vol­ler Gesang und groo­ven­de Rhyth­men ver­schmel­zen zu einer ener­gie­ge­la­de­nen Per­for­mance, bei der sich das Publi­kum auf der Tanz­flä­che des swin­gen­den Addis Abe­ba wähnt. Die eigen­wil­li­ge äthio­pi­sche Inter­pre­ta­ti­on von Funk, Soul, Jazz und Rock & Roll.

„Ento­to Band“ inter­pre­tiert Klas­si­ker aus Äthio­pi­en und Eri­trea neu.

Die gefühl­vol­le Stim­me der Sän­ge­rin Queen Helen Men­ge­stu wird von dem beses­se­nen Saxo­phon­spiel von Aman­y­al Mil­li­on Tewel­de flan­kiert, umge­ben von erfah­re­nen Büh­nen­künst­lern, ange­führt von Mei­ster­gi­tar­rist Joep Pelt. Las­sen Sie sich mit der „Ento­to Band“ auf eine Tanz­sa­fa­ri in das Herz der ost­afri­ka­ni­schen Musik ent­füh­ren! Ein­tritt: 21,50 Euro (erm. 19,50 Euro), im VVK 20,80 Euro (erm. 18,60 Euro).

Kar­ten­vor­ver­kauf: Jun­ges Thea­ter, Kaser­nen­str. 9 in Forch­eim, Tel.: 09191 65168, www​.jtf​.de; NN-Ticket-Point Forch­heim, Horn­schuch­al­lee 7, Tel.: 09191 722011

Afri­ka-Son­der­aus­stel­lung: Foto­gra­fien von Kai Rogler

„Wei­te, Wüsten, Wun­der­wel­ten“ erleb­te Kai Rog­ler wäh­rend meh­re­rer Rei­sen in gro­ße Tei­le Nami­bi­as. Er doku­men­tier­te mit sei­ner Kame­ra – u.a. auch für das Pro­jekt „Atlas of Huma­ni­ty“, das es sich zum Ziel gesetzt hat, alle Eth­ni­en die­ser Erde foto­gra­fisch für die Nach­welt fest­zu­hal­ten. Mit Gelän­de­wa­gen und Zelt war er mit sei­ner nami­bi­schen Lebens­part­ne­rin unter­wegs zwi­schen Namib im Westen und Kala­ha­ri im Osten, zwi­schen den Flüs­sen Kunene im Nor­den und Oran­je im Süden: Im Land der Gepar­de, der höch­sten Dünen und der älte­sten Wüste der Welt. immer wie­der kam es zu inter­es­san­ten Begeg­nun­gen mit den viel­fäl­ti­gen Bevöl­ke­rungs­grup­pen des Lan­des. Füh­rung mit Kai Rog­ler am 02. Juli 2023, 14:30 Uhr (ohne Vor­anmel­dung) Dau­er: 18.05. – 02.07.2023 (Diens­tag – Sonn­tag 10 – 17 Uhr) Ein­tritt: 5 Euro (Afri­ka Kul­tur­ta­ge: 2 Euro)



Afri­ka­ni­scher Basar

Für das per­fek­te Afri­ka-Gefühl sorgt der tra­di­tio­nel­le afri­ka­ni­sche Basar rund um die Kai­ser­pfalz mit Kunst­hand­werk, Musik und kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten. Auf der Bas­ar­büh­ne sind in die­sem Jahr Dani­el Burley‚s Caba­ret of Magic, Sos­olya, aus Ugan­da, Laye Man­sa & Band aus Sene­gal, Afri­can Roy­al Bal­let Dji­by Kou­ya­te aus Mali, Ban­tam­ba aus Sene­gal, Deutsch­land und Gui­nea, Chan­cho Va aus West­afri­ka und die,Ecole de Tam Tam zu Gast.

Trom­mel- und Tanz­work­shops ver­spre­chen Spaß und Unter­hal­tung. Kin­der kön­nen u.a. Sand­ma­len, sich schmin­ken las­sen und afri­ka­ni­schen Mär­chen und Geschich­ten lau­schen: Die Rie­sen­schnecke Wa Bibio hat die lan­ge Rei­se von Afri­ka nach Forch­heim auf sich genom­men und „Djat­ta, der musi­ka­li­sche Löwe“ und „Kon­ji­gi­ba, der fre­che Affe“ tre­ten als beson­de­re Gäste auf.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Dar­bie­tun­gen, Inhal­ten und Uhr­zei­ten sehen Sie auf der Web­sei­te des Pfalz­mu­se­ums Forch­heim: https://​t1p​.de/​8​b​tsw

Spen­den­ak­ti­on der Afri­ka Kul­tur­ta­ge in Forchheim

Die Afri­ka Kul­tur­ta­ge Forch­heim unter­stüt­zen die Sos­olya Undu­gu Dance Aca­de­my (https://​sos​olya​.de) mit einer Spen­den­ak­ti­on: Die Sos­olya Undu­gu Dance Aca­de­my am Ran­de der Slums der ugan­di­schen Haupt­stadt Kam­pa­la bie­tet seit fast 30 Jah­ren Kin­dern und Jugend­li­chen aus ärm­sten Ver­hält­nis­sen Gebor­gen­heit, Schutz und Lie­be. Mit der künst­le­ri­schen Aus­bil­dung in Musik, Tanz, Schau­spiel und Male­rei ler­nen die Kin­der, ihre Poten­zia­le zu ent­decken und erfah­ren zum ersten Mal Aner­ken­nung für ihre Lei­stun­gen und Talente.

Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung Afri­ka Kul­tur­ta­ge in Forch­heim: Infor­ma­tio­nen zum gro­ßen Abend­kon­zert, zum tra­di­tio­nel­len Basar und zum viel­fäl­ti­gen Rah­men­pro­gramm erhal­ten Sie auf der Web­site des Pfalz­mu­se­ums Forch­heim https://​kai​ser​pfalz​.forch​heim​.de unter fol­gen­dem Link: https://​t1p​.de/​9​6​kn2