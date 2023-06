HALL­STADT. Mit der „Whats­App-Masche“ ergau­ner­ten Betrü­ger am Mitt­woch über 7.000 Euro in Hallstadt.

Bereits am Diens­tag­nach­mit­tag erhielt eine Hall­städ­te­rin über Whats­App eine Nach­richt von einer unbe­kann­te Num­mer. Dar­in steht: „Mein Han­dy ist defekt. Ich habe eine neue Num­mer.“ Die Ange­schrie­be­ne denkt, dass es sich um ihre Enke­lin han­delt, die ihr schreibt. Des­we­gen lässt sie sich auf den unbe­kann­ten Kon­takt ein. Es ent­wickelt sich eine rege Kom­mu­ni­ka­ti­on in der die ver­meint­li­che Enke­lin ihre Groß­mutter schließ­lich um finan­zi­el­le Hil­fe bit­tet. Es müss­ten drin­gend Über­wei­sun­gen durch­ge­führt wer­den. Die Betrü­ger kön­nen die Rent­ne­rin so am Mitt­woch zu drei Trans­ak­tio­nen in die Schweiz bewe­gen. Ins­ge­samt wer­den über 7.000 Euro transferiert.

In die­sem Zusam­men­hang warnt die Poli­zei Ober­fran­ken erneut vor die­ser Betrugsmasche: