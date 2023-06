„Jesus gehört in die Mit­te unse­res Lebens“

Die Fei­er­lich­kei­ten und Pro­zes­sio­nen zu Fron­leich­nam sind nach Wor­ten des Bam­ber­ger Weih­bi­schofs Her­wig Gös­sl eine Hil­fe, um Jesus Chri­stus wie­der mehr in die Mit­te der Gesell­schaft zu rücken. „Er gehört in die Mit­te unse­res Lebens, unse­rer Arbeit und unse­rer Frei­zeit, in unser pri­va­tes, wie in unser öffent­li­ches Leben“, sag­te Gös­sl am Fron­leich­nams­fest in sei­ner Pre­digt auf dem Dom­platz. „Des­we­gen tra­gen wir ihn bei der Pro­zes­si­on (in Form der Hostie) über die Stra­ßen und Plät­ze unse­rer Stadt. Denn Jesus Chri­stus ist das Brot des Lebens.“

Jesus iden­ti­fi­zie­re sich mit die­sem Brot und mache es zum Zei­chen sei­ner Gegen­wart und zum Lebens-Mit­tel schlecht­hin, führ­te Gös­sl aus. „Wer die­ses Brot isst, wird leben in Ewig­keit. Mit ihm neh­men wir das Leben Got­tes in uns auf, die Hin­ga­be Jesu Chri­sti aus Lie­be. Er ist das Brot des Lebens.“

Dabei lade das Fest dazu ein, sich selbst­kri­tisch die Fra­gen stel­len: Bin ich wirk­lich erfüllt mit Leben, zufrie­den und dank­bar? Strahlt von mir sicht­lich etwas aus von Jesus Chri­stus, von sei­ner Lie­be, mit der er sein Leben hin­ge­ge­ben hat? Weiß ich mich ver­bun­den mit Gott, aber auch mit sei­ner gan­zen Schöp­fung und mit ande­ren Men­schen – auch mit den anstren­gen­den und schwie­ri­gen? „Jesu Gegen­wart beschränkt sich eben nicht nur auf ein paar weni­ge Teil­be­rei­che unse­res Lebens, son­dern erstreckt sich in unser gan­zes Leben hin­ein“, erläu­ter­te Gös­sl. „Wir sind, was wir in der Eucha­ri­stie essen, und sol­len es zugleich immer mehr wer­den: Chri­sti Leib für das Leben der Welt.“

An Fron­leich­nam fei­ert die katho­li­sche Kir­che seit dem 13. Jahr­hun­dert die leib­li­che Gegen­wart Jesu Chri­sti im Sakra­ment der Eucha­ri­stie. Die Bam­ber­ger Fron­leich­nams­pro­zes­si­on ist eine der größ­ten in Bay­ern und fin­det mit Aus­nah­men seit 1390 statt.

Dabei wird das 650 Kilo­gramm schwe­re Dom­kreuz von 16 Män­nern getra­gen. Die Pro­zes­si­on zieht all­jähr­lich vom Dom­platz über die Resi­denz­stra­ße am Mar­kus­platz vor­bei zum Holz­markt, zum Max­platz und von dort über den Grü­nen Markt und die Obe­re Brücke zurück zum Dom­platz. Dort fin­det der fei­er­li­che Abschluss der Pro­zes­si­on mit dem Schluss­se­gen und dem Te Deum statt.