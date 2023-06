Alles ist wich­tig, damit die Schöp­fung nicht aus dem Takt gerät: Das drückt der Künst­ler Wal­ter Green auf wun­der­ba­re Wei­se mit sei­nen foto­gra­phi­schen Kunst­wer­ken aus. Die Wan­der­aus­stel­lung ist von 16. Juni bis 6. Juli in der Jako­bus­kir­che Creu­ßen, Hezi­lo­platz 1 zu sehen. Green liegt die Bewah­rung der Schöp­fung beson­ders am Her­zen, aber auch, den Blick auf die Ver­letz­lich­keit des Öko­sy­stems zu len­ken und auf die Schön­heit von Pflan­zen und Men­schen hin­zu­wei­sen. Bild und Wort, Musik und Gedich­te: Die Aus­stel­lung wird am Frei­tag, 16. Juni, um 18 Uhr im Rah­men einer musi­ka­li­schen Andacht mit Ver­nis­sa­ge eröff­net. Es wir­ken mit Dr. Ange­la Hager und Mar­ti­na Schu­bert vom Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk; an der Har­fe musi­ziert Mag­da­le­na Simon von der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kirchenmusik.