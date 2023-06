Zwei Abschluss­kon­zer­te und zwei Füh­run­gen erwar­ten die Besu­che­rin­nen und Besu­cher im Juni in Haus Mar­teau in Lichtenberg

Stars von mor­gen an der Vio­li­ne kon­zer­tie­ren am 16. Juni zum Abschluss ihres Mei­ster­kur­ses mit Prof. Dani­el Gae­de. Am Kla­vier beglei­tet Nata­lia Levitz­ka­ja. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer kom­men aus Deutsch­land, Spa­ni­en und Korea, Beginn ist um 18 Uhr.

Kar­ten zu den Mei­ster- und Abschluss­kon­zer­ten kön­nen unter 0921 604‑1608 reser­viert wer­den. Auch eine Online-Reser­vie­rung ist mög­lich: https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​b​s​c​h​l​u​s​s​k​o​n​z​e​rte.

Am Sonn­tag, 25. Juni um 11 Uhr fin­det in Haus Mar­teau eine Mati­née statt: Jun­ge Sän­ge­rin­nen und Sän­ger des Mei­ster­kur­ses für Gesang von Prof. Susan­ne Kel­ling prä­sen­tie­ren das in der Kurs­wo­che erar­bei­te­te Pro­gramm. Am Kla­vier beglei­tet Dr. Costin Filipoiu.

Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm lädt außer­dem zu einem Blick hin­ter die Kulis­sen der Künst­ler­vil­la ein: „Wer sehen möch­te, wie der ein­sti­ge Vio­lin­vir­tuo­se Hen­ri Mar­teau in Lich­ten­berg logier­te, aber auch wer den spek­ta­ku­lä­ren Kon­zert­saal näher ken­nen­ler­nen möch­te, soll­te an einer unse­rer kosten­lo­sen Füh­run­gen teil­neh­men. Sie fin­den am 13. und 22. Juni statt.“ Zu den Füh­run­gen ist eine Online-Anmel­dung unter https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​f​u​e​h​r​u​n​g​en/ notwendig.

Die bei­den Juni-Mei­ster­kon­zer­te mit dem Kla­vier­trio Then-Bergh – Yang – Schä­fer und dem Kla­vier­duo Stenzl sind bereits ausverkauft.