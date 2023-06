Stadt Coburg geht neue Wege bei der Suche nach Nachwuchskräften

Die Stadt Coburg wirbt seit die­sem Monat mit einem Wer­be­spot im Kino für Aus­bil­dungs­plät­ze. „Wir erhal­ten zwar noch aus­rei­chend Bewer­bun­gen für unse­re Aus­bil­dungs­plät­ze, sehen aber, dass wir neue Wege gehen müs­sen, um die Jugend­li­chen zu errei­chen“, sagt Nico­le Kle­beg, die Ver­ant­wort­li­che für die Aus- und Fort­bil­dung bei der Stadt Coburg. Der neue Weg ist ein kur­zer Spot, der humor­voll mit Kli­schees zur Arbeit im Öffent­li­chen Dienst spielt. „Die Idee haben wir gemein­sam mit unse­ren Azu­bis ent­wickelt. Wir grei­fen die Kli­schees auf, um das Inter­es­se der Zuschau­en­den zu wecken – und zei­gen dann, dass es bei der Stadt Coburg alles ande­re als lang­wei­lig, son­dern span­nend ist“, so Lou­ay Yas­sin, Lei­ter des Amtes für Digi­ta­li­sie­rung und Kom­mu­ni­ka­ti­on, das die Pro­duk­ti­on ver­ant­wor­tet hat.

Gezeigt wird der Spot nicht nur im Kino. „Wir wer­den ihn zusätz­lich als You­tube-Anzei­ge schal­ten. Hier errei­chen wir vie­le Jugend­li­che, bis­wei­len sogar wäh­rend sie sich über ver­schie­de­ne Aus­bil­dungs­be­ru­fe infor­mie­ren. Für uns ist das ein Test, wel­cher Weg am besten funk­tio­niert“, so Yassin.

Unter­stüt­zung kam von Rai­ner Bra­bec (contactdesign/​Kamera) und Lil­li­an Prent (Lan­des­thea­ter Coburg/​Storyboard und Regie). Vor der Kame­ra ste­hen aus­schließ­lich Aus­zu­bil­den­de der Stadt Coburg. Sie haben das Dreh­buch gemein­sam mit Lil­li­an Prent in meh­re­ren Work­shops ent­wickelt. Gedreht wur­de an zwei Tagen im Rat­haus, in der Stadt­bü­che­rei und den Gewächs­häu­sern des Grün­flä­chen­am­tes. „Ich bin beein­druckt, was unse­re jun­gen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen da vor der Kame­ra gelei­stet haben. Der Film ist wirk­lich gut gewor­den“, lobt Ober­bür­ger­mei­ster Domi­nik Sau­er­teig, der allen zur Pre­miè­re ein Eis spen­diert hat.

Zu sehen ist der Spot auf der Web­site der Stadt Coburg (www​.coburg​.de/​a​u​s​b​i​l​d​ung) sowie all ihren Kanä­len in den Sozia­len Medien.