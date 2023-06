Unter dem Titel „Glo­ria in excel­sis deo“ – Ehre sei Gott in der Höhe – singt das Jun­ge Vokal­ensem­ble am Sams­tag, den 17. Juni um 20 Uhr in der Schloss­kir­che Bay­reuth Wer­ke von John Rut­ter, Felix Men­dels­sohn-Bar­thol­dy und Ben­ja­min Brit­ten. Lei­tung: Regio­nal­kan­tor Seba­sti­an Ruf. Wei­te­re Aus­füh­ren­de: Blech­blä­ser­en­sem­ble „Jubi­la­te“ mit Orgel und Schlag­werk. Kar­ten gibt es im Pfarr­bü­ro, auf www​.reser​vix​.de, an der Thea­ter­kas­se sowie an der Abend­kas­se. Ein­tritt: 18 Euro, Schüler:innen / Stu­die­ren­de 10 Euro.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen www​.schloss​kir​chen​mu​sik​-bay​reuth​.de