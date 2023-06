Rund 700 Wach­stun­den lei­ste­ten Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Bereit­schaft Bay­reuth in der eigens ein­ge­rich­te­ten Volks­fest­wa­che an den elf Tagen des Bay­reu­ther Volks­fe­stes. In 73 Fäl­len erbrach­ten sie Erste Hilfe.

Die Bereit­schaft Bay­reuth sicher­te auch die­ses Jahr wie­der das Bay­reu­ther Volks­fest ab. Hier­bei lei­ste­ten sie 697 Wach­stun­den. Unter­stützt wur­den sie wie­der an eini­gen Tagen von der Was­ser­wacht OG Bayreuth.

Bei durch­ge­hend schö­nem Wet­ter wur­den auch sie zu ver­schie­de­nen Hil­fe­lei­stun­gen geholt. Auch die ILS Bayreuth/​Kulmbach alar­mier­te die Volks­fest­wa­che in vier Fäl­len. Bei sie­ben Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten war ein Trans­port ins Kran­ken­haus durch den alar­mier­ten Ret­tungs­dienst erfor­der­lich gewor­den. Ins­ge­samt ver­zeich­ne­te die Wache 73 Hilfeleistungen.

Vom auf­ge­schürf­tem Knie bis zur Lebens­ret­tung war die­ses Jahr alles dabei. Über­wie­gend waren es aber nur Kreis­lauf­pro­ble­me und klei­ne­re Wun­den, die ver­sorgt wer­den muss­ten. Aber auch die Fra­ge nach einer Kopf­schmerz­ta­blet­te, der lei­der nicht nach­ge­kom­men wer­den konn­te (die Wache darf kei­ne Medi­ka­men­te abge­ben) kam immer wie­der vor. Ver­let­zun­gen durch Schlä­ge­rei­en und Pro­ble­me wegen über­mä­ßi­gen Alko­hol­ge­nus­ses gab es in die­sem Jahr weniger.

Tags­über waren 2 bis 4 Hel­fe­rin­nen und Hel­fer im Ein­satz. In den Abend­stun­den und der Nacht waren jeweils 4 bis 7 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den auf der Wache auf dem Volks­fest. Gera­de an den lan­gen Aben­den und bei der Model­wahl wur­den die Ein­satz­kräf­te vor­sorg­lich ver­stärkt. Der Wach­dienst fand wie­der in tra­di­tio­nell guter Nach­bar­schaft mit der Bay­reu­ther Feu­er­wehr statt.

Die Hel­fer ver­rich­te­ten ihren Dienst ehren­amt­lich und unent­gelt­lich in ihrer Frei­zeit. Wie in die jedem Jahr mit gro­ßem Enga­ge­ment, viel Freu­de am Sani­täts­dienst und in aus­ge­zeich­ne­ter Kameradschaft.