René Hen­ne­mann auf dem Sach­sen­ring wei­ter­hin in Topform

Die Durch­läu­fe 3 und 4 zum PZ-Mit­hos-Cup wur­den auf dem Sach­sen­ring durch­ge­führt. Dabei konn­te sich René Hen­ne­mann vom Team APRIL­IA Vier­zig­mann aus Leu­ten­bach in einem star­ken Star­ter­feld von 18 Fah­rern sou­ve­rän Start­platz 1 und damit die Pole Posi­ti­on sichern.

Lauf 1, der bei bestem Renn­wet­ter mit strah­len­dem Son­nen­schein und Tem­pe­ra­tu­ren von ange­neh­men 27 °C über die Büh­ne ging, war geprägt von har­ten Zwei­kämp­fen in den ersten 6 Run­den, ab Run­de 7 konn­te sich der Uet­zin­ger auf sei­ner APRIL­IA RSV 4 1100 R Fac­to­ry einen aus­rei­chen­den Vor­sprung her­aus­fah­ren und gewann letzt­end­lich mit 3,44 Sek. Vor­sprung vor Tino Stingl.

In Lauf 2 hat­te der Wet­ter­gott weni­ger Ein­se­hen mit den Fah­rern, es reg­ne­te immer wie­der und die Strecke war an vie­len Stel­len nass, so das an schnel­le Run­den­zei­ten nicht zu den­ken war. Den­noch war der April­ia-Pilot wäh­rend des gesam­ten Renn­ver­lau­fes in der Spit­zen­grup­pe, konn­te aber wegen der nas­sen Strecke nicht die voll Pace zei­gen und muss­te am Ende Frank Sper­ling den Vor­tritt las­sen. Mit Platz 2 war er trotz­dem zufrie­den, mehr war bei dem sub­op­ti­ma­lem Wet­ter ein­fach nicht zu machen. Sein bis­he­ri­ger schärf­ster Kon­kur­rent in der Cup­wer­tung, Franz Schau­er, ver­zich­te­te wegen der schlech­ten Bedin­gun­gen sogar auf einen Start.

In der Gesamt­wer­tung belegt er damit wei­ter­hin unan­ge­foch­ten den ersten Platz mit ins­ge­samt 70 Punk­ten und damit 28 Zäh­lern Vor­sprung vor dem Zweit­plat­zier­ten Frank Sper­ling, der Abstand zum Dritt­plat­zier­ten Franz Schau­er beträgt 34 Punkte.

Die näch­sten Ren­nen fin­den vom 09. bis 11.06. auf dem Nür­burg­ring im Rah­men der IBPM (Inter­na­tio­na­le Bike Pro­mo­ti­on Mei­ster­schaft) statt. Auch in die­ser Renn­se­rie rech­net sich René Hen­ne­mann gute Chan­cen auf eine End­plat­zie­rung unter den ersten 3 aus, obwohl er zum ersten Mal am Nür­burg­ring an den Start geht und die Renn­strecke für ihn völ­li­ges Neu­land ist.