Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Beschä­dig­tes Schau­fen­ster – Zeu­gen gesucht

Buben­reuth – In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch, im Zeit­raum zwi­schen 17:00 Uhr und 06:30 Uhr, wur­de in Buben­reuth am Anwe­sen in der Stra­ße Wie­sen­weg 40 ein Schau­fen­ster beschä­digt. Hier­bei ent­stand ein geschätz­ter Sach­scha­den in Höhe von 800, – EUR. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Tat­her­gang oder einem mög­li­chen Täter geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760- 514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Am Nach­mit­tag des Sams­ta­ges befuhr eine 34-jäh­ri­ge Her­zo­gen­au­ra­che­rin die Nord­um­ge­hung mit ihrem Pkw in Rich­tung Aurach­tal. An der Kreu­zung mit der Stra­ße zum Flug­ha­fen ver­lor die Dame nach eige­nen Anga­ben kurz das Bewusst­sein und steu­er­te dadurch das Fahr­zeug in den Gegen­ver­kehr. Zuerst wur­de ein Ver­kehrs­zei­chen über­fah­ren, anschlie­ßend kam es zu einer fron­ta­len Kol­li­si­on mit einem an der Ampel war­ten­den Auto. Glück­li­cher­wei­se wur­de durch den Auf­prall nie­mand ver­letzt, aber es ent­stand ein erheb­li­cher Sach­scha­den, bei­de Pkw hat­ten danach nur noch einen Schrottwert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Zwei Fahr­ten unter Alko­hol­ein­fluss wur­den von Beam­ten der Poli­zei Höch­stadt am 08.06.2023 in Wachen­roth festgestellt.

Ein 38 Jah­re alter Auto­fah­rer wur­de kurz nach Mit­ter­nacht von Beam­ten der PI Höch­stadt a.d. Aisch kon­trol­liert und hat­te eine Bier­fla­sche auf dem Arma­tu­ren­brett. Der Mann roch zudem nach Alko­hol und gab auch an, getrun­ken zu haben. Dies bestä­tig­te ein Atem­al­ko­hol­test mit über 1,1 Pro­mil­le, wes­halb sein Füh­rer­schein sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Der Mann wird nun die Ent­schei­dung der Staats­an­walt­schaft für die Trun­ken­heit im Ver­kehr abwar­ten müssen.

Eine eben­falls 38jährige Auto­fah­re­rin hat­te dann um 01.52 Uhr im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le bei einem Atem­al­ko­hol­test über 0,5 Pro­mil­le erreicht und sich so auch für die Wei­ter­fahrt dis­qua­li­fi­ziert. In der Fol­ge wird sie einen Buß­geld­be­scheid über min­de­stens 500 Euro und einen Monat Fahr­ver­bot erhal­ten, je nach­dem, zum wie­viel­ten Male sie in glei­cher Art und Wei­se auf­ge­fal­len ist.