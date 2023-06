Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Dach­rin­ne ange­fah­ren und beschädigt

GRUB AM FORST – LKR. COBURG. Am Mitt­woch, im Zeit­raum von ca. 07:30 Uhr bis ca. 17:00 Uhr, ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall mit uner­laub­tem Ent­fer­nen vom Unfall­ort in der Wie­sen­stra­ße in Grub am Forst. Ein bis­lang unbe­kann­ter Kraft­fahr­zeug­füh­rer fuhr mit sei­nem Sprin­ter gegen die Dach­rin­ne eines Wohn­hau­ses und ver­ur­sach­te ca. 2.000 Euro Sach­scha­den. Der Fahr­zeug­füh­rer miss­ach­te­te sei­ne gesetz­li­chen Pflich­ten als Unfall­ver­ur­sa­cher und ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den von ihm ver­ur­sach­ten Sach­scha­den zu küm­mern. Hin­wei­se auf den Täter erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter Tel.: 09561/645–0.

Brand eines Holzstapels

UNTER­SIE­MAU – LKR. COBURG. Am frü­hen Mitt­woch­abend, gegen 18:30 Uhr, setz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen Holz­sta­pel mit Abdeck­pla­ne in Scherneck im Lan­gen Weg in Brand. Das Feu­er beschä­dig­te zwei sich im Nah­be­reich befind­li­che Obst­bäu­me. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr lösch­te den Brand und ver­hin­der­te einen grö­ße­ren Sach­scha­den. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter Tel.: 09561/645–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Auf­fahr­un­fall mit zwei Verletzten

Stock­heim: Auf der B 85, zwi­schen Pres­sig und Neu­ken­roth, kam es am Mitt­woch­nach­mit­tag gegen 13:20 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Ein 47-jäh­ri­ger VW Fah­rer befuhr mit sei­nem Polo die Bun­des­stra­ße von Pres­sig kom­mend in süd­li­che Rich­tung. Etwa 400 Meter vor dem Orts­ein­gang Neu­ken­roth muss­te der Fah­rer ver­kehrs­be­dingt abbrem­sen. Ein im nach­fol­gen­der Cad­dy-Fah­rer erkann­te dies zu spät und fuhr mit ziem­li­cher Wucht auf den vor ihm fah­ren­den Polo hin­ten auf. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer wur­den bei dem Zusam­men­stoß ver­letzt. Der Polo-Fah­rer muss­te von der Feu­er­wehr aus sei­nem Fahr­zeug gebor­gen wer­den und wur­de anschlie­ßend mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in eine Kli­nik nach Bam­berg geflo­gen. Der 30-jäh­ri­ge Fah­rer des VW Cad­dy wur­de leicht ver­letzt und zur medi­zi­ni­schen Betreu­ung in die Heli­os-Kli­nik nach Kro­nach trans­por­tiert. Bei dem Unfall ent­stand ein Gesamt­scha­den in Höhe von rund 20.000,- Euro. Bei­de Unfall­fahr­zeu­ge waren nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Die B 85 war wäh­rend der Unfall­auf­nah­me zeit­wei­se kom­plett gesperrt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Motor­rol­ler demoliert

KULM­BACH. Einen Motor­rol­ler zer­stör­ten bis­lang Unbe­kann­te im Zeit­raum von Mon­tag­abend bis Mitt­woch­früh in der Nähe des Kulm­ba­cher Freibades.

Der Fahr­zeug­be­sit­zer stell­te sein Zwei­rad am Mon­tag, gegen 17 Uhr, unbe­schä­digt auf dem Park­platz am Frei­bad ab. Als er am Mitt­woch­vor­mit­tag zurück kam, war der Motor­rol­ler ver­schwun­den. Nach eini­gem Suchen konn­te das Gefährt stark beschä­digt im nähe­ren Umfeld aus­fin­dig gemacht wer­den. Dem ersten Anschein nach ent­stand durch die unsach­ge­mä­ße Hand­ha­bung ein wirt­schaft­li­cher Total­scha­den. Die Poli­zei Kulm­bach ermit­telt nun unter ande­rem wegen Sach­be­schä­di­gung und bit­tet Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Tat­her­gang oder ver­däch­ti­gen Per­so­nen geben kön­nen, sich unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 zu melden.

Gar­ten­mau­er ange­fah­ren und geflüchtet

MAIN­LEUS. Ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­ur­sa­cher streif­te am Mitt­woch, zwi­schen 5 Uhr und 10 Uhr, eine Gar­ten­mau­er in einer engen Kur­ve im Orts­teil Veitlahm. Anstatt sich bei den Eigen­tü­mern zu mel­den, fuhr er ein­fach wei­ter. Ein Teil des Fahr­zeugs blieb jedoch an der Unfall­stel­le lie­gen, somit kann nach aktu­el­lem Stand der Ermitt­lun­gen davon wer­den, dass der Ver­ur­sa­cher einen Citro­en Jum­per fuhr. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf einen nied­ri­gen vier­stel­li­gen Betrag.

Zeu­gen, die Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 an die Poli­zei Kulm­bach zu wenden.

Scheu­ne angefahren

KULM­BACH. Am Mitt­woch, zwi­schen 7 Uhr und 11 Uhr, streif­te ein bis­lang unbe­kann­tes Fahr­zeug eine Scheu­ne im Stadt­teil Burg­haig, Am Stau­wei­her. Der Ver­ur­sa­cher ver­ließ den Unfall­ort, ohne sich um die Regu­lie­rung des Sach­scha­dens in Höhe von etwa 500 Euro zu küm­mern. Auf­grund der Anstoß­hö­he von zir­ka 3,5 Metern muss von einem grö­ße­ren Fahr­zeug aus­ge­gan­gen wer­den. Die Poli­zei Kulm­bach bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 09221/609–0.