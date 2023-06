Poli­tik im Bier­gar­ten: Zum Kel­ler­talk mit ihrer baye­ri­schen Spit­zen­kan­di­da­tin Katha­ri­na Schul­ze und der Direkt­kan­di­da­tin für den Land­kreis Moni­ka Tre­mel, haben die Grü­nen Hem­ho­fen und Röt­ten­bach am 1. Juni 2023 nach Zeckern gela­den. Vor fast hun­dert inter­es­sier­ten Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rern prä­sen­tier­te sich Schul­ze gewohnt char­mant und mit lei­den­schaft­li­cher Über­zeu­gungs­kraft, wäh­rend sie das Regie­rungs­pro­gramm der Grü­nen für Bay­ern vor­stell­te und anschlie­ßend mit Bür­ge­rin­nen und Bür­gern diskutierte.

Schul­ze umriss The­men­fel­der von A wie Arbeits­be­din­gun­gen in der Pfle­ge bis Z wie Zukunft der Was­ser­ver­sor­gung. Sie beton­te, wie wich­tig es gera­de jetzt sei, sich von fos­si­len Ener­gien zu ver­ab­schie­den und unab­hän­gig von auto­kra­ti­schen Staa­ten zu wer­den. Die Stär­kung von Kin­dern und Jugend­li­chen lag ihr beson­ders am Her­zen. Sie sprach von der Über­win­dung der Kin­der­ar­mut und der Behe­bung des Not­stands in Schu­len und Kitas. Auch eine hälf­ti­ge Frau­en­quo­te in der Poli­tik sei an der Zeit, weil Frau­en eine unver­zicht­ba­re Per­spek­ti­ve für die Lösung gesell­schaft­li­cher Pro­ble­me ein­brin­gen, auf die eine moder­ne Gesell­schaft nicht ver­zich­ten kann und darf.