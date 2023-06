Bum­meln, ent­decken, stau­nen, erleben

Immer wie­der über­rascht die Adam-Rie­se-Unter­neh­mer­ge­mein­schaft mit Aktio­nen bei den Bad Staf­fel­stei­ner Monats­märk­ten, immer am letz­ten Sonn­tag eines Monats. Gera­de der letz­te Sonn­tag – bzw. in die­sem Fall der vor­letz­te Sonn­tag auf­grund der Pfingst­fei­er­ta­ge – im Mai konn­te mit den Ange­bo­ten der Unter­neh­men und den vie­len Über­ra­schun­gen der Floh­markt-Händ­le­rIn­nen über­zeu­gen und über­ra­schen. Über 100 ein­zel­ne Stän­de wur­den in der Bahn­hof­stra­ße und der Kirch­gas­se mit gebrauch­ten Waren aller Art auf­ge­stellt und konn­ten eine gro­ße Anzahl von Besu­chern des Markt­ge­sche­hens vie­le gebrauch­te Din­ge ent­decken las­sen. Bestes Wet­ter lud die Gäste und Betrei­ber zum Ver­wei­len in der Innen­stadt und zum Besuch der Gastro­no­mie-Gär­ten ein.

„Ich bin begei­stert wie die Men­schen unse­re Bahn­hof­stra­ße vom Markt bis zum Bahn­hof als Fla­nier­mei­le anneh­men“ so Frank Mirsber­ger der erste Vor­sit­zen­de der Adam-Rie­se-Unter­neh­mer­ge­mein­schaft. „ .. und ich von der Viel­zahl der Hel­fe­rin­nen und Hel­fer, wel­che uns bei der Orga­ni­sa­ti­on des Floh­mark­tes unter­stützt haben,“ ergänzt der zwei­te Vor­sit­zen­de Sven Düber.

Doch auch hier heißt es: „Nach einer erfolg­rei­chen Ver­an­stal­tung, ist vor einer neu­en Ver­an­stal­tung.“ – das Team um Sven Düber befin­det sich in der Vor­pla­nung zum näch­sten ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag am 24.09.2023 – dem letz­te Sonn­tag im September.

Wie bereits 2022 sol­len hier die Ange­bo­te von regio­na­len Pro­duk­ten ver­stärkt wer­den und Auto­fans des Ford-Con­nec­ting-Clubs ihre Fahr­zeu­ge zum Sai­son­ab­schluss präsentieren.

Mit fast 80 Mit­glie­dern gehört die Adam-Rie­se-Unter­neh­mer­ge­mein­schaft zu den gro­ßen Unter­neh­mer­ge­mein­schaf­ten. „Und wir wol­len noch mehr Fir­men für uns und den Stand­ort Bad Staf­fel­stein begei­stern, um somit unse­re Besu­cher wei­ter­hin mit einer groß­ar­ti­gen Viel­falt an Pro­duk­ten und Dienst­lei­stun­gen zum Stau­nen zu brin­gen,“ wünscht sich Frank Mirsberger.

Freu­en dür­fen sich alle Bad-Staf­fel­stein-Besu­cher schon auf den 24.09.2023, wenn es wie­der heißt: „Will­kom­men bei der Genuss­mei­le nicht nur für Ford-Fans, son­dern auch für alle Freun­din­nen und Freun­de der Stadt Bad Staffelstein.“

Micha­el Böhm