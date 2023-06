Das Lite­ra­tur­ge­spräch für Erwach­se­ne von Kirch­platz­treff und Stadt­bi­blio­thek fin­det in die­sem Jahr unter dem Mot­to „The Roaring Twen­ties – Bücher, die in den 1920er Jah­ren spie­len“ statt. Am Mitt­woch, 14. Juni, von 14.30 bis 16 Uhr, wird in der Krea­tiv­werk­statt im Erd­ge­schoss des RW21 über Mascha Kalé­kos „Das lyri­sche Ste­no­gramm­heft“ gesprochen.

Sen­sa­tio­nel­le Fort­schrit­te in Wis­sen­schaft und Tech­nik, berau­schen­de Par­tys im Nacht­le­ben der Groß­städ­te, Frau­en mit Kurz­haar­fri­su­ren und der Auf­schwung in Kunst und Lite­ra­tur – das sind sie, die Gol­de­nen 20er Jah­re, „The Roaring Twen­ties“. Eine kur­ze Pha­se der Hoff­nung, bevor die gro­ße Depres­si­on Ein­zug hält. Aber auch das Jahr­zehnt der „Lost Gene­ra­ti­on“, der jun­gen, des­il­lu­sio­nier­ten Men­schen vol­ler Zynis­mus, zu denen zum Bei­spiel auch F. Scott Fitz­ge­rald gehör­te und die das Stre­ben nach mate­ri­el­len Gütern streng ver­ur­teil­ten. Eine Zeit, die so kon­tro­vers und schil­lernd, so para­dox und vol­ler Ver­än­de­run­gen war, dass es kein Wun­der ist, dass sie viel­fach in Roma­nen zum Schau­platz ori­gi­nel­ler Lie­bes- und Lebens­ge­schich­ten wird. Die Teil­neh­men­den des Lite­ra­tur­ge­sprächs wer­den in die Welt des gro­ßen Gats­by oder auf den Zau­ber­berg mit­ge­nom­men und ent­decken auf­re­gen­de Bücher, die für die 1920er Jah­ren stehen.

E‑Books zum Thema

Alle, die sich dar­über hin­aus mit den 1920er Jah­ren beschäf­ti­gen wol­len, kön­nen ger­ne das Ange­bot der Aus­lei­he von Tablets/​iPads inner­halb der Stadt­bi­blio­thek in Anspruch neh­men. Ange­bo­ten wer­den zwei E‑Books mit unter­schied­li­cher Schwer­punkt­set­zung zum The­ma. Sie sind umfang­rei­che Samm­lun­gen von Infor­ma­tio­nen, beinhal­ten Fotos und Links zu Inter­net­sei­ten, Buch­aus­zü­gen und Vide­os. „1920er Jah­re, Teil 1“ befasst sich unter ande­rem mit Ver­gnü­gun­gen, Mode, Kri­mi­na­li­tät – und der unter dem Titel „Baby­lon Ber­lin“ ver­film­ten Gere­on-Rath-Kri­mi­rei­he von Vol­ker Kut­scher. „1920er Jah­re, Teil 2“ befasst sich unter ande­rem mit den gro­ßen Gegen­sät­zen der Zeit, dem Ber­lin der 20er Jah­re mit Kunst und Kul­tur – und den zeit­ge­nös­si­schen Roma­nen „Fabi­an“ von Erich Käst­ner sowie „Das kunst­sei­de­ne Mäd­chen“ von Irm­gard Keun.