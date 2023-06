Es waren nur drei Dör­fer, die in die­sem Jahr am Kreis­ent­scheid im Dorf­wett­be­werb „Unser Dorf hat Zukunft – unser Dorf soll schö­ner wer­den“ teil­ge­nom­men haben. Aber die Jury um Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer war den­noch von den Bege­hun­gen in Stu­b­lang, Prü­gel und Seu­bers­dorf sehr ange­tan. Als Kreissie­ger wur­de am Ende Seu­bers­dorf auserkoren.

Das Dorf gehört zur Stadt Weis­main und konn­te die Jury mit sei­ner star­ken Gemein­schaft und dem dörf­li­chen Charme, den sich die Ort­schaft in bau­li­cher und grün­ge­stal­te­ri­scher Hin­sicht bewahrt hat, über­zeu­gen. Rund 100 Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner zählt die Ort­schaft, in deren Mit­tel­punkt die 1959 fer­tig­ge­stell­te Kapel­le „St. Micha­el“ auf einem ehe­ma­li­gen Turm­hü­gel steht. Schon das Umfeld der Kapel­le, das in Eigen­re­gie und nach Mei­nung der Jury mit gutem Gespür gepflegt wird, zeugt von der Ver­bun­den­heit der Bewoh­ner mit ihrer Ortschaft.

Frei­lich hat auch in Seu­bers­dorf der land­wirt­schaft­li­che Struk­tur­wan­del tie­fe Spu­ren hin­ter­las­sen. Vie­le gro­ße Scheu­nen, die das Orts­bild prä­gen, wer­den nicht mehr im ursprüng­li­chen Sinn genutzt. Im Gegen­zug wur­de am Orts­rand im Zuge der Dorf­er­neue­rung eine Gemein­schafts­hal­le mit ange­schlos­se­nem Spiel­platz geschaf­fen, die auch für Feste gut genutzt wer­den kann. Jüngst fand dort das unter Rock-Lieb­ha­bern belieb­te „Scheuna­fe­sti­val“ statt. Aber auch Ver­an­stal­tun­gen nur für die Dorf­ge­mein­schaft kom­men nicht zu kurz.

Der neue Vor­sit­zen­de des Gar­ten­bau­ver­ei­nes, Erwin Weiß, berich­te­te der Jury von ver­schie­de­nen Akti­vi­tä­ten, Bau- und Pfle­ge­ein­sät­zen. Ganz neu sind die Ort­schil­der, die der Seu­bers­dor­fer Franz Gört­ler selbst her­ge­stellt hat. Vie­le Groß­bäu­me, inner­ört­li­che Blu­men­wie­sen und tra­di­tio­nel­le Bau­ern­gär­ten wur­den von der Jury als vor­bild­lich eingestuft.

Auch Prü­gel und Stu­b­lang haben im Sin­ne des Wett­be­werbs-Mot­tos „Unser Dorf hat Zukunft“ viel zu bie­ten. So ver­stand es Lia­ne Neid­lein bei der Prä­sen­ta­ti­on in Prü­gel, als histo­ri­sche Figur der „Knott´s Kuni“ den Bogen zu span­nen von der Geschich­te Prü­gels in die Gegen­wart. An der Kapel­le und am Orts­ein­gang wur­de in jüng­ster Ver­gan­gen­heit eini­ges getan, um die Ort­schaft lebens- und lie­bens­wert zu erhal­ten. Der Kul­tur­sta­del in der Orts­mit­te macht sei­nem Namen alle Ehre und zeigt, dass die Prüg­ler hier vor vie­len Jah­ren schon die rich­ti­gen Wei­chen gestellt haben.

In Stu­b­lang zeig­te Hel­mut Rein­hardt als 1. Vor­sit­zen­der des Obst- und Gar­ten­bau­ver­eins der Jury das neu gestal­te­te Kir­chen­um­feld und die sich anschlie­ßen­de inner­ört­li­che neue Wohn­be­bau­ung. Ein The­men­schwer­punkt in Stu­b­lang ist seit vie­len Jah­ren der Obst­bau. Mit sehr vie­len Baum­pflan­zun­gen, der Anla­ge von Obst­wie­sen und nicht zuletzt mit dem Stu­b­lan­ger Obst­markt hat sich die Ort­schaft in der gan­zen Regi­on einen Namen gemacht. Um dies zu hono­rie­ren, hat die Jury Stu­b­lang im Rah­men des Dorf­wett­be­wer­bes mit einem Son­der­preis für sei­ne Obst­kul­tur bedacht.

Die Jury setz­te sich beim dies­jäh­ri­gen Kreis­ent­scheid zusam­men aus Kreis­hei­mat­pfle­ge­rin Andrea Göld­ner, Kreis­bäue­rin Mari­on War­muth, Chri­stoph Bäu­er­lein, Maria Püls (bei­de Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge, Chri­sti­ne Münz­berg-Seitz und Bert­hold Girsch­ke (bei­de Land­rats­amt Lichtenfels).

Seu­bers­dorf wird nun im kom­men­den Jahr am ober­frän­ki­schen Bezirks­ent­scheid im Dorf­wett­be­werb teilnehmen.