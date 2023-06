„Wald – Wei­te – Wun­der­bar“: So lau­tet das Mot­to der Lan­des­gar­ten­schau in Frey­ung im Baye­ri­schen Wald. Der Kreis­ver­band für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge bie­tet eine Tages­fahrt zur Gar­ten­schau an, und zwar am Diens­tag, 11. Juli 2023. Der Teil­nah­me­be­trag beläuft sich auf 50 Euro und wird im Bus ein­ge­sam­melt. Dar­in ent­hal­ten sind die Fahrt und eine Führung.

Für Ver­pfle­gung ist selbst zu sorgen.

Eine Anmel­dung in der Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main (umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de; Tel. 09571–189034) ist bis 20. Juni 2023 erforderlich.

Fol­gen­de Zustie­ge sind möglich:

5.00 Uhr, Weis­main, Marktplatz;

5.10 Uhr, Altenkunstadt/​Röhrig, Schulzentrum;

5.30 Uhr, Lich­ten­fels, Robert-Koch-Stra­ße bei Küchen Stark;

5.45 Uhr, Bad Staf­fel­stein, Bam­ber­ger Stra­ße bei Zufahrt Edeka.

Die Rück­kunft in Lich­ten­fels ist gegen 21 Uhr geplant.