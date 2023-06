„Es spielt der Wind mit Orgel­to­ne“: Unter die­sem Mot­to laden das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk und die Stadt­kir­chen­ge­mein­de Bay­reuth in Koope­ra­ti­on mit dem Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­um am Don­ners­tag, 15. Juni, in die Stadt­kir­che Bay­reuth ein. Um 18 Uhr führt Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall unter der Über­schrift „Selt­sa­me Blü­ten – Kurio­ses und Ver­bor­ge­nes in der Stadt­kir­che“ an unge­wöhn­li­che Orte in der Kir­che, die auf ganz beson­de­re Wei­se über acht Jahr­hun­der­te Bay­reu­ther Stadt- und Glau­bens­ge­schich­te ver­kör­pert. Um 19 Uhr erwar­ten die Besu­cher Natur­be­trach­tun­gen in Wort und Klang: Zu hören sind poe­ti­sche Tex­te, gele­sen von EBW-Stu­di­en­lei­te­rin Dr. Ange­la Hager sowie Mar­leen Schulz und Lukas Franz vom Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­ums. Zudem erklingt Orgel­mu­sik aus ver­schie­de­nen Epo­chen, die das Rau­schen des Win­des eben­so mit Tönen umspielt wie das Wach­sen eines Bau­mes; es musi­ziert KMD Micha­el Dorn.

Der Ein­tritt ist kosten­los, Spen­den sind willkommen.

Die Ver­an­stal­tung ist Teil der Som­mer-Rei­he „Kir­chen erzäh­len Geschich­ten“. Nähe­re Infor­ma­tio­nen dazu unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de . In der Stadt­kir­che ist der­zeit und bis zum 25.06. die Aus­stel­lung ‚BOTA­NI­CA‘ mit Pho­to­gra­phik von Wal­ter Green zu sehen.