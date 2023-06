Zu einem Som­mer­abend mit Kir­chen­füh­run­gen, Spa­zier­gang, Tex­ten und Musik zum Zuhö­ren und Mit­sin­gen laden das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk, die Kir­chen­ge­mein­den Pot­ten­stein und die Bera­tungs­stel­le für Volks­mu­sik in Fran­ken am Diens­tag, 13. Juni, um 19 Uhr nach Pot­ten­stein ein. Die katho­li­sche St. Bar­tho­lo­mä­us Kir­che und die evan­ge­lisch-luthe­ri­sche Johan­nes­kir­che ste­hen an die­sem Abend auf beson­de­re Wei­se im Blick: Wel­che Geschich­te und Geschich­ten ver­ber­gen sich hin­ter ihren Kir­chen­mau­ern? Was ver­bin­det sie – und ihre Gemein­den? Und wie sieht es über­haupt aus mit dem Mit­ein­an­der der Kon­fes­sio­nen, der Chri­sten all­ge­mein? Es wir­ken mit Kir­chen­füh­rer Tho­mas Ber­nard, Caro­lin Pruy-Popp von der Volks­mu­sik­be­ra­tungs­stel­le Ober­fran­ken, EBW-Stu­di­en­lei­te­rin Dr. Ange­la Hager sowie Pfar­rer Tho­mas Kurz. Treff­punkt ist an der Katho­li­schen Pfarr­kir­che St. Bar­tho­lo­mä­us, Kirch­platz 4. Der Ein­tritt ist kosten­los, Spen­den sind will­kom­men. Die Ver­an­stal­tung ist Teil der Som­mer-Rei­he „Kir­chen erzäh­len Geschich­ten“. Nähe­re Infor­ma­tio­nen dazu unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de

