Am kom­men­den Sonn­tag fah­ren die Rhi­nos zum Start der Rück­run­de in der Lan­des­li­ga nach Ans­bach zu den Grizz­lies. Das Hin­spiel konn­ten die Nas­hör­ner auf dem Rhi­nos Field in einem von den Defen­si­ve Rei­hen bei­der Mann­schaf­ten gepräg­ten Spiel mit 06:00 für sich ent­schei­den. Nun gilt es, auch das Rück­spiel erfolg­reich zu gestalten.

Aktu­ell ste­hen die Nas­hör­ner vom Wei­hers­bach mit drei Sie­gen und zwei Nie­der­la­gen aus fünf Spie­len an zwei­ter Stel­le der Tabel­le in der Lan­des­li­ga Grup­pe 2. Die Ans­bach Grizz­lies hin­ge­gen haben ein Spiel weni­ger absol­viert und neh­men mit einem Sieg und drei Nie­der­la­ge den vor­letz­ten Tabel­len­platz ein. Rein nach der Tabel­le zu urtei­len gehen die Rhi­nos also als leich­ter Favo­rit in das Duell am Sonn­tag. Nichts desto trotz sind die Grizz­lies vor hei­mi­scher Kulis­se kei­nes­falls zu unter­schät­zen und so wur­de sich auch auf die­ses Spiel akri­bisch vorbereitet.

Mit einem Sieg am Wochen­en­de kön­nen die Rhi­nos Seni­ors ihre Sie­ges­se­rie auf drei Spie­le aus­bau­en und den Tabel­len­platz im obe­ren Tabel­len­drit­tel wei­ter festi­gen. Dem­entspre­chend moti­viert geht die Mann­schaft in das Spiel gegen den mehr­fa­chen Deut­schen Meister.

In den ver­gan­ge­nen bei­den Spie­len haben die Rhi­nos sowohl in der Defen­se, aber ins­be­son­de­re in der Offen­se gezeigt, was sie zu lei­sten im Stan­de sind. Im Heim­spiel gegen die Spie­gel­au Bats muss­ten bei­de Units ihr gesam­tes Kön­nen abru­fen um in einem knap­pen Spiel als Sie­ger vom Platz zu gehen. Im Spiel gegen die Ingol­stadt Maniacs kam die Offen­se dann ins Rol­len und die Defen­se ließ kei­ne Punk­te zu. Die­se nach oben zei­gen Form­kur­ve gilt es nun erneut zu bestätigen.

Kick­off in Ans­bach ist am Sonn­tag um 15:00 Uhr im Sport und Frei­zeit­zen­trum, Am Sta­di­on 3, 91522 Ansbach