Die näch­ste Zwei­rad­ver­stei­ge­rung der Stadt Bam­berg fin­det am 16. Juni 2023 statt

Wer auf der Suche nach einem gebrauch­ten und kosten­gün­sti­gen Fahr­rad ist, soll­te am Frei­tag, 16. Juni 2023, zur ehe­ma­li­gen Roscher­hal­le in der Moos­stra­ße 65 in Bam­berg kom­men. Dort wer­den die beim Ord­nungs­amt der Stadt Bam­berg – Fund­sa­chen­ver­wal­tung – abge­ge­be­nen und nach Ablauf der gesetz­li­chen War­te­frist nicht abge­hol­ten Fahr­rä­der öffent­lich versteigert.

Beginn der öffent­li­chen Fahr­rad­ver­stei­ge­rung ist um 14 Uhr. Die Räder gehen an die jeweils Meist­bie­ten­den gegen sofor­ti­ge Barzahlung.