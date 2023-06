„…ein­fach dabei sein!“ – unter die­sem Mot­to star­tet am Sonn­tag, 18. Juni 2023, im Frei­bad­park des Königs­ba­des Forch­heim der 10. Stadt­Tri­ath­lon des SSV-Forchheim.

Die Ren­nen star­ten und enden im Königs­bad. Start und Ziel lie­gen auf dem Gelän­de des Königs­ba­des, die Rad­strecke ver­läuft im Innen­stadt­be­reich: Zuschauer*innen und Tri­ath­lon-Fans sind herz­lich will­kom­men und haben zur Ver­an­stal­tung frei­en Eintritt.

Das 50m-Außen­becken ist an die­sem Tag bis 13:00 Uhr wegen der Durch­füh­rung des Stadt­Tri­ath­lon gesperrt. Die Zufahrt zum Königs­bad ist bereits ab 08:30 Uhr nicht mehr mög­lich! Das Königs­bad Forch­heim und das Stra­ßen­ver­kehrs­amt der Stadt Forch­heim infor­mie­ren über die Bedin­gun­gen im Königs­bad und über die Strecken­ver­läu­fe bzw.

die Stra­ßen­sper­run­gen für die Rad- und Lauf­ver­an­stal­tung: Check-In und Start im Königs­bad: Der Check-In für Wett­kämp­fer beginnt um 07:00 Uhr. Der eigens dafür vor­ge­se­he­ne Zugang für Wettkämpfer*innen und deren Begleit­per­so­nen sowie die Zuschauer*innen befin­det sich im hin­te­ren Frei­bad­be­reich auf Höhe der Strand­bar und ist aus­ge­schil­dert. Der Zugang über die Königs­bad-Kas­se ist nicht mög­lich! Die Begrü­ßung der Teilnehmer*innen erfolgt um 08:30 Uhr, der Wett­kampf star­tet um 09:00 Uhr mit dem Schwimmwettkampf.

Schwim­mer­becken belegt – Sau­na frei

Bis ca. 12:30 Uhr sind alle Bah­nen des 50-Meter-Außen­beckens für den Schwimm­wett­kampf reser­viert. Nicht­schwim­mer­becken und Erleb­nis-Außen­becken ste­hen ein­ge­schränkt zur Ver­fü­gung. Im gesam­ten Frei­bad­park ist mit Ein­schrän­kun­gen zu rech­nen (Auf­bau-Arbei­ten für Rad-Park, Lauf­strecken, Ziel­be­reich fin­den bereits am Frei­tag und Sams­tag statt). Zu beach­ten sind die Durch­sa­gen, Absper­run­gen und Hin­wei­se vor Ort. Die Mode­ra­to­ren Micha­el Cipura und Car­sten Wink infor­mie­ren zusätz­lich am Schwim­mer­becken und im Zielbereich.

Der Sau­na­be­reich steht ohne Ein­schrän­kun­gen zur Verfügung.

Die Strand­bar der Königs­bad-Gastro­no­mie im Außen­be­reich ist geöff­net. Auf der Tri­ath­lon-Mes­se (von 10:00 bis 15:00 Uhr) geben ver­schie­de­nen Aussteller*innen mit ihren Stän­den Ein­blicke in den Triathlon-Sport.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind auf der Home­page des Königs­ba­des Forch­heim unter https://​www​.koe​nigs​bad​-forch​heim​.de/​n​e​w​s​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​s​t​a​d​t​-​t​r​i​a​t​h​l​o​n​-​i​m​-​f​r​e​i​b​a​d​p​ark und auf der offi­zi­el­len Tri­ath­lon-Home­page des SSV www​.stadt​tri​ath​lon​-forch​heim​.de erhält­lich. Das Königs­bad-Team wünscht allen Betei­lig­ten einen ver­let­zungs­frei­en und erfolg­rei­chen Wettkampftag.

Rad- und Lauf­ver­an­stal­tung in der Forch­hei­mer Innenstadt

Das Stra­ßen­ver­kehrs­amt der Stadt Forch­heim weist für die Dau­er des Wett­kamp­fes alle Verkehrsteilnehmer*innen auf Fol­gen­des hin: Die Ver­an­stal­tung Stadt­tri­ath­lon Forch­heim 2023 fin­det im Forch­hei­mer Stadt­ge­biet von 08:45 Uhr bis 14:00 Uhr als Rad­ver­an­stal­tung und von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr als Lauf­ver­an­stal­tung statt. In die­ser Zeit sind fol­gen­de Stra­ßen von Gesamt­sper­run­gen für den moto­ri­sier­ten Ver­kehr betroffen:

Rad­ver­an­stal­tung:

Die Sper­rung der Ver­kehrs­flä­chen für die Rad­ver­an­stal­tung erfolgt am 18.06.2023 ab ca. 08:00 Uhr bis zum Ende der Rad­ver­an­stal­tung um ca. 14:00 Uhr. Betrof­fen sind: Theo­dor-Heuss-Allee zwi­schen Schön­born­stra­ße und Fried­rich-Lud­wig-Jahn-Stra­ße (nur Teil­sper­rung mit Fahr­spur­ver­la­ge­rung), Schön­born­stra­ße, Luit­pold­stra­ße zwi­schen Nürn­ber­ger Stra­ße und Luit­pold­stra­ße. Lösch­wöhrd­stra­ße im gesam­ten Ver­lauf, Stauf­fen­berg­stra­ße im gesam­ten Ver­lauf, Karo­lin­ger­stra­ße im gesam­ten Ver­lauf, Satt­ler­tor­stra­ße zwi­schen Karo­lin­ger­stra­ße und Am Schieß­an­ger, Am Schieß­an­ger zwi­schen Karo­lin­ger­stra­ße und ehem. Ger­ma­nia-Sport­platz, Rad­weg zwi­schen Am Schieß­an­ger bis Ehren­bürg-Gym­na­si­um, Ruhalm­stra­ße zwi­schen Ehren­bürg-Gym­na­si­um und Nürn­ber­ger Stra­ße, Nürn­ber­ger Stra­ße zwi­schen Schön­born­stra­ße und Äuße­rer Nürn­ber­ger Stra­ße, Äuße­re Nürn­ber­ger Stra­ße (inkl. ihrer Par­al­lel­stra­ße) bis Ein­mün­dung Käs­rö­the und Fried­rich-Lud­wig-Jahn-Stra­ße im gesam­ten Ver­lauf. Ab Höhe Ein­mün­dung Hen­ri-Dunant-Stra­ße ist die Fahr­spur Rich­tung Theo­dor-Heuss-Allee für den Fahr­zeug­ver­kehr gegen­läu­fig freigegeben.

Im gesam­ten Strecken­ver­lauf wird am Sonn­tag, 18.06.2023 von 06:30 Uhr bis 15.00 Uhr abso­lu­tes Hal­te­ver­bot ange­ord­net. Dies gilt auch für die Schön­born­stra­ße im gesam­ten Ver­lauf bis Ein­mün­dung in Theo­dor-Heuss-Allee, incl. Pend­ler­park­platz gegen­über der Fir­ma Röh­ling und für wei­te­re ent­spre­chend gekenn­zeich­ne­te Straßen.

Lauf­ver­an­stal­tung:

Die Lauf­ver­an­stal­tung star­tet auf dem Geh­weg ent­lang der Wil­ly-Brandt-Allee und ver­läuft auf dem Geh­weg ent­lang der Hans-Böck­ler-Stra­ße bis zum Fuß­weg Rich­tung Sebald-Kopp-Stra­ße. Wei­ter geht es auf dem Geh­weg ent­lang der Hans-Böck­ler- Stra­ße Rich­tung Wil­ly-Brand-Allee bis zum Wen­de­punkt. Anschlie­ßend führt der Lauf über Sebald-Kopp-Stra­ße, Was­ser­gas­se und den Geh­weg ent­lang der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße bis zur Käs­rö­the, dann über die Käs­rö­the mit dem Ziel Königs­bad Forchheim.

Die Strecken­ver­läu­fe der Ver­an­stal­tun­gen wer­den vom Ver­an­stal­ter kennt­lich gemacht, Wei­sun­gen der Ordner*innen und von Poli­zei und Blau­licht­kräf­ten sind zu befol­gen. Es wird um beson­de­re Rück­sicht­nah­me auf die Sportler*innen gebeten!

Die Skiz­zen mit dem Ver­lauf der Rad- und Lauf­strecke sind auf der offi­zi­el­len Tri­ath­lon-Home­page des SSV www​.stadt​tri​ath​lon​-forch​heim​.de einsehbar!