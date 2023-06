Kurz bevor der Früh­ling vom Som­mer abge­löst wird, traf sich das Clean-Up-Team von Forch­heim for Future in der Hafen­stra­ße um mal wie­der den her­um­lie­gen­den Müll ein­zu­sam­meln. Wäh­rend Karin noch die Warn­we­sten, Grei­fer und Hand­schu­he ver­teil­te, begrüß­ten die ande­ren Mit­strei­te­rin­nen die Neue in ihren Rei­hen. „Der Müll, der her­um­liegt, nervt uns und er bela­stet auch die Umwelt“, erläu­tert Irm­gard. „Wir sam­meln ihn ein, damit er nicht zu Mikro­pla­stik zer­fällt und wir hof­fen, dass wir den Men­schen damit auch einen Denk­an­stoß geben, ihren Müll in der Müll­ton­ne und nicht drau­ßen zu ent­sor­gen“, ergänzt Irm­gard. Dann schwär­men die Anwe­sen­den in ver­schie­de­ne Rich­tun­gen aus, um ihre Säcke mit den Hin­ter­las­sen­schaf­ten ande­rer zu fül­len. Meist gehen sie zu zweit: „Da kann man neben­bei a weng rat­schen und es macht viel mehr Spaß“, sagt Clau­dia. Und am Ende kann sich das Sam­mel­er­geb­nis sehen las­sen und wird vom Stadt­bau­hof ent­sorgt. „Bei uns kann übri­gens jede*r ein­fach mit­ma­chen“, sagt Cha­ti­ce, „Anmel­dung ist nicht nötig.“

Der näch­ste Sam­mel­ter­min ist der 6. Juli 2023 um 17 Uhr auf dem Park­platz von Bur­ger King in der Bay­reu­ther Stra­ße in Forchheim.