Fach­schu­le für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung ver­ab­schie­det 9 Absol­ven­tin­nen und 1 Absolventen

Den Haus­halt effi­zi­en­ter gestal­ten, Finan­zen im Griff haben, Fami­lie und Beruf unter einen Hut brin­gen. Dazu nach­hal­tig wirt­schaf­ten sowie regio­na­le Lebens­mit­tel krea­tiv und der Sai­son ent­spre­chend ver­ar­bei­ten. Dies und noch viel mehr wird in der ein­se­me­stri­gen Fach­schu­le für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung ver­mit­telt. Neun Frau­en und ein Mann aus den Land­krei­sen Bam­berg, Forch­heim und Hass­ber­ge dür­fen sich ab sofort „Fach­kraft für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung“ nen­nen. In der offi­zi­el­len Fei­er­stun­de am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Bam­berg nah­men sie ihre Zeug­nis­se entgegen.

Bestens vor­be­rei­tet für viel­fäl­ti­ge Berufsmöglichkeiten

Rund 40 Per­so­nen, dar­un­ter die Fami­li­en der Absol­ven­ten, sowie Gäste von Ver­bän­den, der Regie­rung von Ober­fran­ken und aus der Poli­tik sorg­ten für einen wür­di­gen Rah­men bei der Zeug­nis­über­ga­be. Pasto­ral­re­fe­rent Seba­sti­an König eröff­ne­te die Fei­er mit einem Wort­got­tes­dienst. In sei­ner Begrü­ßungs­re­de bedank­te sich Kon­rad Schrot­ten­lo­her, Behör­den­lei­ter am AELF Bam­berg, aus­drück­lich bei den Stu­die­ren­den für Ihren Ein­satz für ein nach­hal­ti­ges und res­sour­cen­scho­nen­des Haus­wirt­schaf­ten. Die stellv. Schul­lei­te­rin Bet­ti­na Mül­ler beton­te die unter­schied­li­chen Vor­ge­schich­ten und Lebens­läu­fe der Stu­die­ren­den und nann­te das als Grund für die breit gefä­cher­ten Unter­richts­in­hal­te und Exkursionsmöglichkeiten.

Her­vor­ra­gen­de Lei­stun­gen durch das gesam­te Semester

Fach­leh­re­rin Ber­na­dette Schauf­ler und Schul­lei­ter Kon­rad Schrot­ten­lo­her über­reich­ten die Zeug­nis­se. Ins­ge­samt hat das Seme­ster einen Noten­schnitt von 1,84 erreicht, die drei Jahr­gangs­be­sten haben alle­samt eine 1 vor dem Kom­ma: Petra Gräf-Schmitt aus Elt­mann (Land­kreis Haß­ber­ge, 1,3), Chri­sti­ne Bau­er aus Kem­mern (Land­kreis Bam­berg, 1,4) und Manue­la Gegen­hei­mer aus der Stadt Bam­berg (1,5). Auf die Zeug­nis­über­ga­be folg­te ein Rück­blick der Klas­sen­spre­che­rin­nen Marit Dep­ser und Ange­li­ka Popp über die zurück­lie­gen­den 22 Mona­te. Danach gab es noch selbst­ge­ba­stel­te Geschen­ke für die Lehr­kräf­te und einen Apfel­baum als blei­ben­de Erin­ne­rung für den Amtsgarten.

Glück­wün­sche der Gäste

Zu guter Letzt spra­chen die Gäste ihre Glück­wün­sche aus. Der stellv. Bam­ber­ger Land­rat Bru­no Kell­ner, selbst Forst­wirt und Gemü­se­bau­er im Neben­er­werb, bedank­te sich bei den Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten für Ihr Enga­ge­ment, auch in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten für die Land- und Ernäh­rungs­wirt­schaft: „Dan­ke, dass Sie die­sen wich­ti­gen Beruf für die Men­schen aus­üben.“ Clau­dia Meiss­ner von der Regie­rung von Ober­fran­ken beton­te das umfas­sen­de Fach­wis­sen und die geleb­te Nach­hal­tig­keit in die­sem Stu­di­en­gang. Bam­bergs Stadt­rat Prof. Dr. Ger­hard Seitz, Forch­heims stellv. Land­rä­tin Rosi Kraus, Jochen Zürl, 2. Vor­sit­zen­der des vlf Bam­berg und Mar­ga­re­te Alt, stv. Bezirks­vor­sit­zen­de des VLM spra­chen eben­falls Ihre Glück­wün­sche aus. Abge­run­det wur­de die Ver­an­stal­tung mit einem eigens kre­ierten Cock­tail mit ori­gi­nal Bam­ber­ger Süß­holz­li­kör und Häppchen.

Wer­den auch Sie Pro­fi in der Ernäh­rung und Haushaltsführung

Die Fach­schu­le für Ernäh­rung und Haus­halts­füh­rung Bam­berg lädt im Vor­feld des näch­sten Seme­ster­starts am 4. Okto­ber 2023 zu einem Online-Info­abend ein. Die­ser fin­det am Don­ners­tag, den 15. Juni 2023 um 19 Uhr statt. Die Anmel­dung erfolgt unter poststelle@​aelf-​ba.​bayern.​de. Anschlie­ßend erhal­ten Sie den Link zur Teil­nah­me und wei­te­re Infor­ma­tio­nen. Die Ein­la­dung rich­tet sich beson­ders an Inter­es­sen­tin­nen und Inter­es­sen­ten, die pro­fes­sio­nel­le Kennt­nis­se und Fer­tig­kei­ten zum Bei­spiel zu The­men der Ernäh­rung, der ratio­nel­len Haus­halts­füh­rung oder des nach­hal­ti­gen Han­delns im eige­nen Haus­halt gewin­nen möch­ten. Das Seme­ster fin­det in Teil­zeit statt und ist kostenfrei.