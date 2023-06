Nach einem lan­gen Tag und ins­ge­samt sechs Run­den mit jeweils 2x20 Wür­fen sichert sich Cori­na Bese vom SKC´67 Eggols­heim auf den Bah­nen in Augs­burg am Eis­ka­nal den Titel der Baye­ri­schen Mei­ste­rin im Sprint! Herz­li­chen Glückwunsch.

In der Qua­li­fi­ka­ti­ons­run­de lan­de­te sie mit 177 Holz nur auf dem 20. Rang bei 32 Star­te­rin­nen. Danach kam sie aber rich­tig ins Rol­len. 1. KO-Run­de 2:0 mit 190:166, Ach­tel­fi­na­le 1:1 und Sieg im Sud­den Vic­to­ry (SV) mit 23:18 (183:177), bevor sie im Vier­tel­fi­na­le SKC-Neu­zu­gang Petra Horn mit 2:0 und sagen­haf­ten 210:185 bezwang. Im Halb­fi­na­le sieg­te sie erneut im SV mit 19:18 (174:177). Und auch im Fina­le muss­te eine Ent­schei­dung über drei Wür­fe nach einem 1:1 und 167:182 her. Mit 20:16 behielt sie die Ner­ven und hol­te sich Gold sowie einen Start­platz bei den Deut­schen Sprintmeisterschaften!!!

„Die Deut­sche fin­det am 17. Juni statt. An dem Tag wol­le ich eigent­lich in den Urlaub fah­ren, das wer­de ich nun aber um einen Tag ver­schie­ben“, so die strah­len­de Siegerin.

Romy Jop­pert erziel­te in der Qua­li 190 Holz und erreich­te den 6. Rang. Lei­der war für sie anschlie­ßend bei einem 0:2 und 165:178 Schluss. Bis ins Ach­tel­fi­na­le kam Robin Straß­ber­ger, der auf dem 9. Platz geli­stet wird. Feh­ler­freie 200 Holz bedeu­te­ten Rang 3 nach der Qua­li. Nach einem 2:0 und 188:168, muss­te er bei einem 1:1 trotz 196:193 mit 14:18 im SV klein beigeben.