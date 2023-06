400 Pfad­fin­de­rin­nen und Pfad­fin­der nah­men am Pfingst­la­ger der nord­baye­ri­schen Stäm­me des Bund der Pfad­fin­de­rin­nen und Pfad­fin­der (BdP) teil. Unter dem Mot­to „Beer­bel und Beerts Beer­fek­te Bee­ren“ tra­fen sich Pfad­fin­de­rin­nen und Pfad­fin­der aus zehn Stäm­men im Pfad­fin­der­zen­trum Roth­manns­thal im Frän­ki­schen Jura in der Nähe von Lich­ten­fels. Ange­reist waren die Kin­der und Jugend­li­chen mit der Bahn und Bus aus ihren Hei­mat­or­ten. Eine Woche lang stan­den ein Nacht­ge­län­de­spiel, ein Posten­lauf, ein Gelän­de­spiel, ver­schie­de­ne Arbeits­grup­pen, ein Plan­spiel und ein Hajk. Ein „Hajk“ ist eine mehr­tä­gi­ge Wan­de­rung mit Auf­ga­ben­lö­sen und u. a. Schlaf­platz­su­chen. Jede Grup­pe koch­te selb­stän­dig. Am Abend stan­den Sin­ge­run­den am Lager­feu­er auf dem Pro­gramm. Dar­über hin­aus stand ein Café-Zelt, eine Kon­struk­ti­on aus ver­schie­de­nen Groß­zel­ten, für die ver­schie­de­nen Akti­vi­tä­ten zur Verfügung.

Wei­te­re Infos unter