Am Mitt­woch, 14. Juni, von 15.30 bis 16.30 Uhr, hält der Inte­gra­ti­ons­bei­rat im Erd­ge­schoss des RW21 (Markt­platz) eine Bür­ger­sprech­stun­de ab.…

Spe­cial Olym­pics World Games – „Fackel­lauf“ durch die Bay­reu­ther Innen­stadt

Am Mitt­woch, 14. Juni 2023, fin­det in Bay­reuth ein Fackel­lauf anläss­lich der Spe­cial Olym­pics World Games in Ber­lin statt. Er…