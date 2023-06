Die Stadt kann nicht nur Kul­tur – sie kann auch Inno­va­ti­on! Über­zeu­gen Sie sich selbst am Sams­tag, den 17. Juni auf dem Bay­reu­ther Marktplatz.

Kul­tur mag das erste sein, was man mit Bay­reuth ver­bin­det, doch die Stadt beweist immer wie­der, dass sie vie­le Talen­te hat. Dar­un­ter auch die Berei­che For­schung, Wirt­schaft und Tech­nik, die sich in die­sem Jahr erneut bei „Bay­reuth Inno­va­tiv“ prä­sen­tie­ren wer­den. Am 17. Juni infor­mie­ren Unter­neh­men, Start­ups und For­schungs­ein­rich­tun­gen auf dem Stadt­parkett über ihre neue­sten Inno­va­tio­nen und stel­len dabei ein­drucks­voll unter Beweis, dass Bay­reuth nicht nur in kul­tu­rel­ler Hin­sicht ganz weit vor­ne liegt.

Ob als jun­ger Mensch auf der Suche nach einem Job oder Stu­di­um oder ein­fach nur als inter­es­sier­ter Besu­cher – bei „Bay­reuth Inno­va­tiv“ sind alle will­kom­men. Von 10.30 Uhr bis 17 Uhr prä­sen­tie­ren rund 30 Aus­stel­ler ihre span­nend­sten Inno­va­tio­nen. Vom Welt­markt­füh­rer bis zum Start-Up ist dabei auf dem Stadt­parkett alles ver­tre­ten. Die Event­flä­che wird außer­dem die­ses Jahr um eine Haupt­büh­ne erwei­tert, auf der ver­schie­de­ne Pro­gramm­high­lights prä­sen­tiert werden.

Aus­zeich­nun­gen für Inno­va­ti­on und Kreativität

Eines die­ser High­lights ist die Ver­lei­hung des Start-up Design Awards um 17 Uhr. Die­ser wur­de vom Insti­tut für Entre­pre­neur­ship & Inno­va­ti­on der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ins Leben geru­fen und wird an jun­ge Unter­neh­men mit einem inter­es­san­ten Pro­dukt-Pro­to­typ ver­ge­ben. Neben dem Award selbst erhält der Gewin­ner einen Geld­preis in Höhe von 1.000 Euro.

Wie schon bei der Pre­miè­re des Bay­reu­ther Inno­va­tions-Events im Jahr 2021 wird eben­falls wie­der der Bay­reuth Inno­va­ti­on Award ver­lie­hen. Dafür nomi­nie­ren die Besu­cher ihr per­sön­li­ches High­light und neh­men dadurch eben­falls an einem Gewinn­spiel teil.

Viel­fäl­ti­ges Programm

Aber auch abseits der Preis­ver­lei­hun­gen wird auf der Haupt­büh­ne ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm gebo­ten, das Nina Titus von Radio Main­wel­le mode­rie­ren wird. So wer­den unter ande­rem kur­ze Inter­views mit teil­neh­men­den Unter­neh­men und Ver­tre­tern der Uni­ver­si­tät Bay­reuth geführt. Über den Tag ver­teilt fin­den außer­dem zwei Dis­kus­si­ons­run­den statt, bei denen es bei­spiels­wie­se um die Fra­ge geht, ob Bay­reuth im tech­ni­schen Bereich mit Hot­spots wie Mün­chen mit­hal­ten kann oder wie in Bay­reuths Unter­neh­men Inno­va­ti­on geför­dert wird. Die Dis­kus­si­ons­run­den fin­den um 13.00 Uhr und 15.00 Uhr statt. Dar­über hin­aus wird das Pro­gramm mit Vide­os, einem Mini­work­shop und einem Quiz aufgelockert.

Erneu­tes Live-Event

„Wir freu­en uns beson­ders, dass das Event in die­sem Jahr wie­der live statt­fin­det“, betont Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger. „Nach­dem 2021 diver­se Auf­la­gen ein­ge­hal­ten wer­den muss­ten und Bay­reuth Inno­va­tiv im Fol­ge­jahr nur als Wett­be­werb statt­fand, wol­len wir die­ses Jahr im Her­zen der Stadt wie­der eine Büh­ne bie­ten, um Inno­va­tio­nen aus der Regi­on zu bestau­nen, sich aus­zu­tau­schen und Kon­tak­te zu knüp­fen.“ Wie schon 2021 ist Bay­reuth Inno­va­tiv auch in die­sem Jahr ein Gemein­schafts­pro­jekt der Stadt, der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth und der HWK für Ober­fran­ken. Ver­an­stal­ter und Aus­stel­ler wie die Uni Bay­reuth freu­en sich auf zahl­rei­che Besu­cher und einen inspi­rie­ren­den Austausch.

Rah­men­pro­gramm „Bay­reuth Inno­va­tiv“ zum Her­un­ter­la­den (PDF, 150KB)